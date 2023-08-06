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Fenerbahçe'de Samet Akaydin'e yol göründü! İşte yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Samet Akaydin İsmail Kartal'ın gözüne giremedi. Takımdan ayrılması beklenen futbolcunun yeni durağı yine Süper Lig ekibi olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 16:02 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 16:02
Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Samet Akaydin'e bir talip daha çıktı.

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

Daha önce Süper Lig'den bazı ekiplerin nabız yokladığın 29 yaşındaki futbolcuyu, eski takımı Adana Demirspor da istedi.

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

Mavi-şimşeklerin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

Samet, geçen sezonun devre arasında Adana Demir'den 3.7 milyon euro'ya gelmişti.

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

SAMET AKAYDİN KİMDİR?

13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

Profesyonel futbol kariyerine İdmanocağı altyapısında başladı. Ardından Trabzonspor altyapısına geçti.

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'ye 12 Ocak 2023 tarihinde Adana Demirspor'dan transfer oldu.

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

Defans hattında stoper olarak görev yapan Samet Akaydin, 1.90 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro...

Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı


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