Fenerbahçe’de Samet Akaydin’e yol göründü! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Samet Akaydin'e bir talip daha çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Samet Akaydin'e bir talip daha çıktı.
Daha önce Süper Lig'den bazı ekiplerin nabız yokladığın 29 yaşındaki futbolcuyu, eski takımı Adana Demirspor da istedi.
Mavi-şimşeklerin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.
Samet, geçen sezonun devre arasında Adana Demir'den 3.7 milyon euro'ya gelmişti.
SAMET AKAYDİN KİMDİR?
13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine İdmanocağı altyapısında başladı. Ardından Trabzonspor altyapısına geçti.
Fenerbahçe'ye 12 Ocak 2023 tarihinde Adana Demirspor'dan transfer oldu.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Samet Akaydin, 1.90 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro...