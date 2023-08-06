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Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu! Ada'dan dev teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da peformansıyla teknik direktör Okan Buruk'u memnun edemeyen Yunus Akgün'ün takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Genç futbolcuya son olarak İngiltere'den teklif geldi. İşte o rakam ve detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 13:17 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 13:17
Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

Takıma katılan yıldız futbolcular ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanıyor.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

Geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen genç futbolcuya İngiliz ekibi Leicester City talip çıktı. Öte yandan söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte transfer haberinin detayları...

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da bir türlü istenen çıkışı yapamayan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

23 yaşındaki futbolcu için Fransa'da Nantes ve Bordeaux ile İngiltere'den Leicester City devreye girdi.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

Fransa 1. Lig ekibi Nantes ile 2. Lig takımlarından Bordeaux satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

İki ekibin de ilk planda 1 milyon euro kiralama ve ikinci sene için de satın alma opsiyonlu teklifte bulunduğu belirtildi. Nantes'ın 5, Bordeaux'nun ise 4.5 milyon euro teklif sunduğu bildirildi.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

Genç futbolcu için Premier Lig'den bu sene düşen Leicester City'nin ise yine geçtiğimiz günlerde devreye girdiği ve 5 milyon euro'luk bir öneri yaptığı belirtildi.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen ama geçen sezon Galatasaray'da beklentilere yanıt veremeyen Yunus, şimdilerde de yine performansıyla eleştiriliyor.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği şansları iyi kullanamayan genç oyuncunun da ayrılma fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

Adana Demirspor'dan döndükten sonra geçen yıl 25 lig maçında görev alan Yunus Akgün 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Zalgiris maçlarının ilkinde 73 dakika sahada kalan Yunus, son karşılaşmada da 45 dakika oynadı.

Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif


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