Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

Takıma katılan yıldız futbolcular ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanıyor.
Takıma katılan yıldız futbolcular ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanıyor.
Geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen genç futbolcuya İngiliz ekibi Leicester City talip çıktı. Öte yandan söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte transfer haberinin detayları...
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da bir türlü istenen çıkışı yapamayan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.
23 yaşındaki futbolcu için Fransa'da Nantes ve Bordeaux ile İngiltere'den Leicester City devreye girdi.
Fransa 1. Lig ekibi Nantes ile 2. Lig takımlarından Bordeaux satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
İki ekibin de ilk planda 1 milyon euro kiralama ve ikinci sene için de satın alma opsiyonlu teklifte bulunduğu belirtildi. Nantes'ın 5, Bordeaux'nun ise 4.5 milyon euro teklif sunduğu bildirildi.
Genç futbolcu için Premier Lig'den bu sene düşen Leicester City'nin ise yine geçtiğimiz günlerde devreye girdiği ve 5 milyon euro'luk bir öneri yaptığı belirtildi.
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen ama geçen sezon Galatasaray'da beklentilere yanıt veremeyen Yunus, şimdilerde de yine performansıyla eleştiriliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği şansları iyi kullanamayan genç oyuncunun da ayrılma fikrine sıcak baktığı belirtildi.
Adana Demirspor'dan döndükten sonra geçen yıl 25 lig maçında görev alan Yunus Akgün 1 gol attı, 4 de asist yaptı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Zalgiris maçlarının ilkinde 73 dakika sahada kalan Yunus, son karşılaşmada da 45 dakika oynadı.