Galatasaray’a Yunus Akgün piyangosu! Ada’dan dev teklif

23 yaşındaki futbolcu için Fransa'da Nantes ve Bordeaux ile İngiltere'den Leicester City devreye girdi.

Fransa 1. Lig ekibi Nantes ile 2. Lig takımlarından Bordeaux satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

İki ekibin de ilk planda 1 milyon euro kiralama ve ikinci sene için de satın alma opsiyonlu teklifte bulunduğu belirtildi. Nantes'ın 5, Bordeaux'nun ise 4.5 milyon euro teklif sunduğu bildirildi.

Genç futbolcu için Premier Lig'den bu sene düşen Leicester City'nin ise yine geçtiğimiz günlerde devreye girdiği ve 5 milyon euro'luk bir öneri yaptığı belirtildi.