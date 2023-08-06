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Fenerbahçe'de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

Yeni sezona sayılı günler kala Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler kalesini yabancı bir isme emanet etmek istiyordu. Bu doğrultuda öne çıkan iki isimden birinde karar kılındı. İşte Keylor Navas ve Livakovic ikilisinde yaşanan gelişmeler...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 12:21 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 13:16
Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

Livakovic'in süreci uzatmasının ardından kaleci konusunda rotasını Keylor Navas'a çeviren Fenerbahçe, Kosta Rikalı eldivenin işini bu hafta içinde bitirmeye çalışacak.

Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

PSG'nin bonservis bedeli talep etmediği 36 yaşındaki eldivenle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

Anlaşma sağladığı an Keylor, İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

Navas'ın PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

KEYLOR NAVAS KİMDİR?

15 Aralık 1986 tarihinde Kosta Rika'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

Profesyonel futbol kariyerine Saprissa altyapısında başladı.

Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

Sırasıyla Albacete, Levante, Real Madrid, PSG ve Nottingham Forest formaları giydi.

Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

İspanyol pasaportu da bulunan Keylor Navas, 1.85 cm boyunda...

Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?

Kosta Rika Milli Takımı ile 110 maça çıkan Navas'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

Fenerbahçe’de kaleci bilinmezliği son buldu! Keylor Navas mı? Livakovic mi?


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