Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, transfer piyasasında adeta fırtına gibi esiyor! Yıldız isimlerin transferi ve ayrılıkların ardından kadrosunu şekillendiren sarı-lacivertliler, iddialı bir sezon geçirmek için tüm gücüyle çalışıyor.
Fenerbahçe, transfer piyasasında adeta fırtına gibi esiyor! Yıldız isimlerin transferi ve ayrılıkların ardından kadrosunu şekillendiren sarı-lacivertliler, iddialı bir sezon geçirmek için tüm gücüyle çalışıyor.
Arda Güler ve Szalai gibi önemli isimlerinin ayrılıklarını takiben, takımın önemli gol silahlarından Joao Pedro'yu kiralık olarak gönderen Fenerbahçe, gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.
Bu süreçte, transfer taarruzuna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, kadrosuna önemli oyuncuları dahil ediyor.
Fenerbahçe'ye son dakika sürprizi ise büyük ilgi çekti!
İşte Fenerbahçe'nin yıldız ismine gelen o teklif...
EN AZ 15 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten 10 milyon Euro'luk teklif geldi.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu teklifi yeterli bulmayarak oyuncudan en az 15 milyon Euro bonservis bedeli elde etmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın sezon içerisinde Edin Dzeko'yu as forvet olarak düşündüğü ve Michy Batshuayi'yi yedek bekleteceği tahmin ediliyor.
Yedek kalmaktan dolayı mutsuzluğunu saklamayan oyuncu, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
Batshuayi, geçen sezon toplamda 32 maçta görev aldığı Fenerbahçe formasıyla 20 gol atma başarısı göstermiş ve 2 kez de asist yapmıştı.
Ancak bu sezon Konferans Ligi'nde oynanan iki maçta sadece 72 dakika süre alabilen Belçikalı golcü, bu süre içinde 2 gol atarak önemli katkılar sağlamıştı.