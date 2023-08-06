Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, transfer piyasasında adeta fırtına gibi esiyor! Yıldız isimlerin transferi ve ayrılıkların ardından kadrosunu şekillendiren sarı-lacivertliler, iddialı bir sezon geçirmek için tüm gücüyle çalışıyor.

Arda Güler ve Szalai gibi önemli isimlerinin ayrılıklarını takiben, takımın önemli gol silahlarından Joao Pedro'yu kiralık olarak gönderen Fenerbahçe, gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.