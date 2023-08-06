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Forvet krizi başladı! Fenerbahçe'de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Süper Lig'in önemli takımlarından Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için kadro revizyonuna gitmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, birçok yıldız oyuncusunu elden çıkartarak transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ancak, bazı beklenmedik gelişmeler de yaşanıyor. Arda Güler ve Szalai gibi önemli isimlerinin ayrılıklarını takiben, takımın önemli gol silahlarından Joao Pedro'yu kiralık olarak gönderen Fenerbahçe'ye gelen teklif kafaları karıştırdı! İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 17:02 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 17:37
Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, transfer piyasasında adeta fırtına gibi esiyor! Yıldız isimlerin transferi ve ayrılıkların ardından kadrosunu şekillendiren sarı-lacivertliler, iddialı bir sezon geçirmek için tüm gücüyle çalışıyor.

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Arda Güler ve Szalai gibi önemli isimlerinin ayrılıklarını takiben, takımın önemli gol silahlarından Joao Pedro'yu kiralık olarak gönderen Fenerbahçe, gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Bu süreçte, transfer taarruzuna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, kadrosuna önemli oyuncuları dahil ediyor.

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye son dakika sürprizi ise büyük ilgi çekti!

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

İşte Fenerbahçe'nin yıldız ismine gelen o teklif...

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

EN AZ 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten 10 milyon Euro'luk teklif geldi.

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu teklifi yeterli bulmayarak oyuncudan en az 15 milyon Euro bonservis bedeli elde etmeyi hedefliyor.

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın sezon içerisinde Edin Dzeko'yu as forvet olarak düşündüğü ve Michy Batshuayi'yi yedek bekleteceği tahmin ediliyor.

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Yedek kalmaktan dolayı mutsuzluğunu saklamayan oyuncu, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Batshuayi, geçen sezon toplamda 32 maçta görev aldığı Fenerbahçe formasıyla 20 gol atma başarısı göstermiş ve 2 kez de asist yapmıştı.

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı

Ancak bu sezon Konferans Ligi'nde oynanan iki maçta sadece 72 dakika süre alabilen Belçikalı golcü, bu süre içinde 2 gol atarak önemli katkılar sağlamıştı.

Forvet krizi başladı! Fenerbahçe’de bomba ayrılık! Teklif ortaya çıktı


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