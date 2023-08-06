Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Galatasaray , Milot Rashica 'dan vazgeçmiyor. Geçen sezon gösterdiği performansla takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerden olan Kosovalı sağ kanat için görüşmeler sürüyor.

27 yaşındaki oyuncuyla anlaşan yönetim, 12 milyon euro isteyen Norwich City ile pazarlık yapıyor.