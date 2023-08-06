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Galatasaray'ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Rashica'nın ismi gündemden düşmüyor. Yaşanan son gelişme camiayı heyecanlandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 13:01 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 13:15
Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Galatasaray, Milot Rashica'dan vazgeçmiyor. Geçen sezon gösterdiği performansla takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerden olan Kosovalı sağ kanat için görüşmeler sürüyor.

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

27 yaşındaki oyuncuyla anlaşan yönetim, 12 milyon euro isteyen Norwich City ile pazarlık yapıyor.

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Rashica'nın dün Hull karşılaşmasında kadroya alınmaması heyecan yarattı.

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Sarı-kırmızılı formayla 30 maça çıkan Rashica, 6 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

MILOT RASHICA KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Geçtiğimiz sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

27 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...

Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!


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