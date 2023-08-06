Galatasaray’ı heyecanlandıran Rashica gelişmesi!

Galatasaray, Milot Rashica'dan vazgeçmiyor. Geçen sezon gösterdiği performansla takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerden olan Kosovalı sağ kanat için görüşmeler sürüyor.
Galatasaray, Milot Rashica'dan vazgeçmiyor. Geçen sezon gösterdiği performansla takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerden olan Kosovalı sağ kanat için görüşmeler sürüyor.
27 yaşındaki oyuncuyla anlaşan yönetim, 12 milyon euro isteyen Norwich City ile pazarlık yapıyor.
Rashica'nın dün Hull karşılaşmasında kadroya alınmaması heyecan yarattı.
Sarı-kırmızılı formayla 30 maça çıkan Rashica, 6 gol atarken 7 de asist yapmıştı.
MILOT RASHICA KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.
Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.
Geçtiğimiz sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.
Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
27 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...