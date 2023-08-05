Erden Timur’un sıkı pazarlığı! Galatasaray’dan son saniye sürprizi! Takımın yeni duvarı

Tottenham, bu teklifi olumlu karşıladığı ve kulüp rekoru kıran Davinson Sanchez'i göndermeye razı olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan Victor Nelsson, performansıyla dikkat çeken ve takımın önemli bir parçası haline gelmişti. Tottenham, bu genç ve yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veriyor ve sonunda istediği sonuca ulaşmaya çok yakın görünüyor.

Diğer yandan, Tottenham'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in transferi için de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın Spartak Moskova kulübü, Sanchez ile 12 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varmak istiyor.

Ancak Sanchez'in son kararını vermesi bekleniyor ve eğer oyuncu bu teklifi kabul ederse resmi imzaların atılacağı ifade ediliyor.