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Erden Timur'un sıkı pazarlığı! Galatasaray'dan son saniye sürprizi! Takımın yeni duvarı

Tottenham'ın Galatasaray'a sunduğu teklifi kabul ettiği ve taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı iddiaları, futbol dünyasını sallamaya devam ediyor. Son gelişmelere göre, Galatasaray yönetimi ve Tottenham arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanarak transferin yeşil ışık aldığı belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 09:35 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 09:35
Erden Timur’un sıkı pazarlığı! Galatasaray’dan son saniye sürprizi! Takımın yeni duvarı

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un, İngiliz devi Tottenham'a transfer olması için görüşmelerin son aşamaya geldiği bildiriliyor. Son haberlere göre, Tottenham'ın Galatasaray'a sunduğu teklifi kabul ettiği ve taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı belirtiliyor. Nelsson karşılığında Totthenam'dan istenenler ise taraftarı heyecanlandırdı.

Victor Nelsson'un transferi için Tottenham 25 milyon euro bonsevrisi fazla buldu. Bunun yerine 13 milyon euro artı bonus teklifi sunan takıma Galatasaray'dan ilginç bir teklif geldi.

Galatasaray Nelsson'a karşılık olarak Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i ve Nelsson'un 13 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini talep etti.

Tottenham, bu teklifi olumlu karşıladığı ve kulüp rekoru kıran Davinson Sanchez'i göndermeye razı olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan Victor Nelsson, performansıyla dikkat çeken ve takımın önemli bir parçası haline gelmişti. Tottenham, bu genç ve yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veriyor ve sonunda istediği sonuca ulaşmaya çok yakın görünüyor.

Diğer yandan, Tottenham'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in transferi için de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın Spartak Moskova kulübü, Sanchez ile 12 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varmak istiyor.

Ancak Sanchez'in son kararını vermesi bekleniyor ve eğer oyuncu bu teklifi kabul ederse resmi imzaların atılacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, Galatasaray'ın Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi transfer etme şansı da bulunuyor. Ndombele, geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giymiş ve Serie A'yı kazanmalarına büyük katkı sağlamıştı.

Tottenham, oyuncuyu kadrosundan göndermeye sıcak bakıyor.


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