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Beşiktaş'tan Talisca açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak İngiltere'ye giden ve Alex-Oxlade Chamberlain ve Nicolas Pepe transferlerini bitirmeye çalışan Ahmet Nur Çebi, Talisca ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 15:09 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 15:18
Beşiktaş’tan Talisca açıklaması!

Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın istifası sonrasında transfer operasyonları Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın üzerine kaldı.

Beşiktaş’tan Talisca açıklaması!

Başkan ve Asbaşkan olarak yoğun mesai harcayan ikili çalışmalarında gaza bastı.

Beşiktaş’tan Talisca açıklaması!

Londra'da Alex-Oxlade Chamberlain ile bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi'den taraftarın en çok istediği Anderson Talisca için de bir açıklama geldi.

Beşiktaş’tan Talisca açıklaması!

"KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Brezilyalı futbolcunun yüksek maliyetinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, "Kalitesi herkes tarafından bilinen bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla yılda 10 milyon Euro üstünde garanti ücreti var.

Beşiktaş’tan Talisca açıklaması!

Böyle oyuncunun bonservis bedeli de en az 2 ile 2.5 milyon Euro katıdır. Bu tablo içinde almamız mümkün değil.

Beşiktaş’tan Talisca açıklaması!

İlerde şartlar değişir, bütçemize uygun hal alırsa elbette eski oyuncumuza talibiz. Kapımız her zaman açıktır" şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş’tan Talisca açıklaması!

ANDERSON TALISCA KİMDİR?

Bahia'da yetişen ve Benfica forması altında dikkat çeken Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Beşiktaş’tan Talisca açıklaması!


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