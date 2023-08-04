Galatasaray’da Icardi ve Zaha Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklendi!

Zalgiris'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, üç yeni transferini daha UEFA kadrosuna ekledi.Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçının UEFA kadrosunda yer aldı. Öte yandan Günay Güvenç de kadroda kendisine yer buldu.Sarı-Kırmızılılarda Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir gibi isimlerle birlikte bir diğer yeni transfer Kerem Demiray kadroda yer almadı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.