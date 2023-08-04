Galatasaray’da Icardi ve Zaha Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklendi!

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçının UEFA kadrosunda yer aldı. Öte yandan Günay Güvenç de kadroda kendisine yer buldu.
Sarı-Kırmızılılarda Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir gibi isimlerle birlikte bir diğer yeni transfer Kerem Demiray kadroda yer almadı.
OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.