GÜNEŞ: PUAN MAÇI GİBİ CİDDİ OYNADIK! Beşiktaş 'ın hocası Şenol Güneş , "İlk maçta avantajımız vardı ama biz de puan maçı oynuyor gibi ciddiydik . Kazandık ve turu geçtik. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.





UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş mazında Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenerek bir üst tura çıkan Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İlk maçın sonucunu düşünmedin rakiplerini ciddiye aldıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

MÜCADELEMİZ ÇOK İYİYDİ

Rakibimiz kolay pes eden bir karaktere sahip değildi. İlk maçtaki gibi çok mücadele ettiler. Biz de aynı şekilde karşılık verdik. Çok iyi mücadele ettik ve kalitemizi de ortaya koyduk. 2. yarıda bulduğumuz golle turun kapısını açtık. Yeni oyuncumuz Amartey'in golle buluşması güzeldi. Sanki puan maçı oynuyormuş gibi ciddiydik. Bu beni sevindirdi. Sonuçta iyi bir futbollo turu geçtik. Oyuncularımı kutluyorum.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı. 27. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında Colley kafayla topu kale önüne indirdi. Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen topu çizgiden çıkardı.



BEŞİKTAŞ İLK YARIDA ÜSTÜNDÜ

Maçın 39. dakikasında Onur Bulut topu aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyonda meşin yuvarlak auta gitti.



AMARTEY'İN KAFASI FİŞİ ÇEKTİ

57. dakikada Beşiktaş önae geçti. Sağ kanattan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe atışında ön direkte Salih'in kafayla arkaya gönderdiği topu Amartey kafayla ağlara gönderdi. 0-1.



ABOUBAKAR HATAYI AFFETMEDİ

75. dakikada Tiranalı oyuncunun hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2. Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş turu geçti.



LARİN'E 7.5 MİLYON

Beşiktaş'tan Temmuz 2022'de bedelsiz ayrılıp Club Brugge'e giden Cyle Larin, burada 6 ay oynadıktan sonra 6 aylığına Valladolid'e kiralanmıştı. Valladolid, Larin'in bonservisini 1.5 milyon Euro'ya aldıktan sonra Mallarco'ya 7.5 milyon Euro'ya satarak büyük kar etti.