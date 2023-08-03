Fenerbahçe yıldız isimle anlaşma sağladı!

UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.
Yönetim bununla birlikte en az 3 oyuncu daha kadroya katmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde hedefteki bölgelerden biri kanat transferi olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için Fransız ekibi Lyon'la her konuda anlaştı.
İş Kamerunlu oyuncuyu ikna etmeye kaldı.
Yıldız isim Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere göre Fenerbahçe'ye yanıt verecek.
Transfer, hafta sonuna kadar netleşecek.