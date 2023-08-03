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Zaha olmadı o geliyor! Fenerbahçe anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler Mert Müldür ve Miha Zajc transferlerini duyurmuştu. Kanarya Zaha'nın alternatifi gözüyle bakılan bir isme daha imza attırıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 15:58 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 17:07
Zaha olmadı o geliyor! Fenerbahçe anlaştı

UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaşma sağladı!

Sarı-lacivertliler son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaşma sağladı!

Yönetim bununla birlikte en az 3 oyuncu daha kadroya katmak istiyor.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaşma sağladı!

Sarı-lacivertlilerde hedefteki bölgelerden biri kanat transferi olarak öne çıkıyor.


Fenerbahçe yıldız isimle anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için Fransız ekibi Lyon'la her konuda anlaştı.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaşma sağladı!

İş Kamerunlu oyuncuyu ikna etmeye kaldı.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaşma sağladı!

Yıldız isim Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere göre Fenerbahçe'ye yanıt verecek.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaşma sağladı!

Transfer, hafta sonuna kadar netleşecek.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaşma sağladı!


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