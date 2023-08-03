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Onur Koçhan Spor Haberleri

Fenerbahçe’nin yıldızı yuvadan uçuyor! Michy Batshuayi'ye 'Ada' kancası: 10 milyon Euro’dan kapı açıldı

Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi için İngiltere’den 6 milyon Euro’luk bir teklif geldi. Ancak Sarı Lacivertlilerin 6 milyon Euro’luk teklifi kabul etmediği ve bu rakamın 10 milyon Euro’ya çıkarılmasını istediği belirtildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 14:57 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 15:05
Fenerbahçe’nin yıldızı yuvadan uçuyor! Michy Batshuayi’ye ’Ada’ kancası: 10 milyon Euro’dan kapı açıldı

Sezona şampiyonluk özlemine son vermek için start verecek olan Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyerek yoluna devam ediyor. Yaz transfer sezonunda öneli isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de flaş ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü de her an yuvadan uçabilir.



SZYMANSKI İÇİN 9.7 MİLYON EURO
Fenerbahçe yeni sezon öncesinde taraftarını ayağa kaldıracak hamleler yaptı. Sarı Kanarya, Dinamo Moskova'dan Sebastian Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'yu ise 8.3 milyon Euro'ya transfer etti.

MERT MÜLDÜR İLE SAVUNMA GÜÇLENDİ
Sarı-Lacivertliler, milli oyuncumuz Mert Müldür'ü İtalyan ekibi Sassuolo'dan 2.8 milyon Euro'ya kadrosuna dahil etti. Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin bonservisini 1.4 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, Marsilya'nın genç yıldızı Bartuğ Elmaz'ı ise 1.4 milyon Euro'ya transfer etti.



YILDIZ İSİMLERE BONSERVİS ÖDEMEDİ
Fenerbahçe, Umut Nayir, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku ve Ryan Kent gibi yıldız isimleri ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Fenerbahçe, şimdiye kadar yaptığı transferler için kasasından 24.8 milyon Euro çıkardı.

FENERBAHÇE SATIŞ REKORU KIRDI
Transfere 24.8 milyon Euro harcayan Fenerbahçe, elden çıkardığı oyunculardan ise hatırı sayılır bir gelir kazandı. Sarı-Lacivertliler, Arda Güler'den 20, Berisha'dan 4, Bruma'dan 6.5, Szalai'den 12.3 ve Rossi'den 5.2 milyon Euro bonservis ücreti kazandı. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar yapmış olduğu 48 milyon Euro'luk satış ile Süper Lig rekorunu kırdı. Bir önceki rekor 2017-2018 sezonunda 36.7 milyon Euro'luk satış yapan Galatasaray'a aitti.



DIEGO ROSSI COLOMBUS'A TRANSFER OLDU
Fenerbahçe son olarak Diego Rossi'yi sattı. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Uruguaylı oyuncu MLS ekiplerinden Colombus Crew'e 5.2 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu geçen yıl Los Angeles FC'den 5.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.



BATSHUAYI İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe'de yakın zamanda bir ayrılık daha yaşanması bekleniyor. Belçikalı golcü Michy Batshuayi için İngiltere'den 6 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Ancak Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği ve bu rakamın 10 milyon Euro'ya çıkarılmasını istediği belirtildi.

GELECEK YAZ BOŞA ÇIKIYOR
Fenerbahçe'ye geçen yaz transfer olan 29 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Geçen sezon toplamda 32 maçta görev alan Batshuayi, 20 gol atıp 2 kez de asist yapmıştı. Belçikalı golcü bu sezon ise Konferans Ligi'nde iki açta 72 dakika görev aldı ve 2 gole imza attı.


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