Fenerbahçe’nin yıldızı yuvadan uçuyor! Michy Batshuayi’ye ’Ada’ kancası: 10 milyon Euro’dan kapı açıldı

Sezona şampiyonluk özlemine son vermek için start verecek olan Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 'nde Zimbru'yu eleyerek yoluna devam ediyor. Yaz transfer sezonunda öneli isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de flaş ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü de her an yuvadan uçabilir.

MERT MÜLDÜR İLE SAVUNMA GÜÇLENDİ Sarı-Lacivertliler, milli oyuncumuz Mert Müldür'ü İtalyan ekibi Sassuolo 'dan 2.8 milyon Euro'ya kadrosuna dahil etti. Brezilyalı stoper Gustavo Henrique 'nin bonservisini 1.4 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, Marsilya'nın genç yıldızı Bartuğ Elmaz 'ı ise 1.4 milyon Euro'ya transfer etti.

SZYMANSKI İÇİN 9.7 MİLYON EURO Fenerbahçe yeni sezon öncesinde taraftarını ayağa kaldıracak hamleler yaptı. Sarı Kanarya, Dinamo Moskova 'dan Sebastian Szymanski 'yi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Udinese 'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao 'yu ise 8.3 milyon Euro'ya transfer etti.





YILDIZ İSİMLERE BONSERVİS ÖDEMEDİ

Fenerbahçe, Umut Nayir, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku ve Ryan Kent gibi yıldız isimleri ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Fenerbahçe, şimdiye kadar yaptığı transferler için kasasından 24.8 milyon Euro çıkardı.

FENERBAHÇE SATIŞ REKORU KIRDI

Transfere 24.8 milyon Euro harcayan Fenerbahçe, elden çıkardığı oyunculardan ise hatırı sayılır bir gelir kazandı. Sarı-Lacivertliler, Arda Güler'den 20, Berisha'dan 4, Bruma'dan 6.5, Szalai'den 12.3 ve Rossi'den 5.2 milyon Euro bonservis ücreti kazandı. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar yapmış olduğu 48 milyon Euro'luk satış ile Süper Lig rekorunu kırdı. Bir önceki rekor 2017-2018 sezonunda 36.7 milyon Euro'luk satış yapan Galatasaray'a aitti.