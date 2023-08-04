Galatasaray’dan son saniye sürprizi! Erden Timur’un sıkı pazarlığı! Takımın yeni duvarı

Tottenham'ın Galatasaray'a sunduğu teklifi kabul ettiği ve taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı iddiaları üzerine konu hakkındaki araştırmalar hızlandı.
Tottenham'ın Galatasaray'a sunduğu teklifi kabul ettiği ve taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı iddiaları üzerine konu hakkındaki araştırmalar hızlandı.
Victor Nelsson'un transferi için Tottenham 25 milyon euro bonsevrisi fazla buldu. Bunun yerine 13 milyon euro artı bonus teklifi sunan takıma Galatasaray'dan ilginç bir teklif geldi.
Galatasaray Nelsson'a karşılık olarak Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i ve Nelsson'un 13 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini talep etti.
Tottenham, bu teklifi olumlu karşıladığı ve kulüp rekoru kıran Davinson Sanchez'i göndermeye razı olduğu ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan Victor Nelsson, performansıyla dikkat çeken ve takımın önemli bir parçası haline gelmişti. Tottenham, bu genç ve yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veriyor ve sonunda istediği sonuca ulaşmaya çok yakın görünüyor.
Diğer yandan, Tottenham'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in transferi için de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın Spartak Moskova kulübü, Sanchez ile 12 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varmak istiyor.
Ancak Sanchez'in son kararını vermesi bekleniyor ve eğer oyuncu bu teklifi kabul ederse resmi imzaların atılacağı ifade ediliyor.
Ayrıca, Galatasaray'ın Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi transfer etme şansı da bulunuyor. Ndombele, geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giymiş ve Serie A'yı kazanmalarına büyük katkı sağlamıştı.