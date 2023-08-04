Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u evinde 1-0 mağlup ederek tur atladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u evinde 1-0 mağlup ederek tur atladı.
Sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için kadrosunu güçlendiren Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kadroya yapılan önemli takviyelerin ardından takımdan gidecek oyuncular da netleşmeye başladı.
Akıbeti belirsizliğini koruyan isimler arasında Olimpiu Morutan da yer alıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçında oynattığı Morutan'la ilgili "Genel olarak takıma katkı sağladı. Onunla ilgili kararı vereceğiz." açıklamasını yapmıştı.
Öte yandan İtalyan basını, Rumen oyuncuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, Morutan'la ilgileniyor.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, farklı profildeki oyuncular üzerinde düşündüğü belirtildi.
Palermo'nun listesinde Morutan'ın da yer aldığı ifade edildi.
Palermo'nun 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray'la görüşmelere başlayabileceği belirtildi.
Olimpiu Morutan, geçen sezon da İtalya'da forma giydi.
Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık oynayan Rumen oyuncu, 36 maçta 6 gol, 8 asist kaydetti.
Ancak Pisa, Morutan'ın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Morutan'ın Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.