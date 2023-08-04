Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Kadroya yapılan önemli takviyelerin ardından takımdan gidecek oyuncular da netleşmeye başladı.

Akıbeti belirsizliğini koruyan isimler arasında Olimpiu Morutan da yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçında oynattığı Morutan'la ilgili "Genel olarak takıma katkı sağladı. Onunla ilgili kararı vereceğiz." açıklamasını yapmıştı.

