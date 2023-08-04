SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Galatasaray'da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Nicolo Zaniolo'nun durumu bilinmezliğini korurken İtalya'dan sürpriz bir haber geldi. Buna göre Çizme ekibi Aslan'dan o isme kancayı taktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 17:40 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 17:40
Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u evinde 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için kadrosunu güçlendiren Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Kadroya yapılan önemli takviyelerin ardından takımdan gidecek oyuncular da netleşmeye başladı.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Akıbeti belirsizliğini koruyan isimler arasında Olimpiu Morutan da yer alıyor.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçında oynattığı Morutan'la ilgili "Genel olarak takıma katkı sağladı. Onunla ilgili kararı vereceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Öte yandan İtalyan basını, Rumen oyuncuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, Morutan'la ilgileniyor.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Hücum hattını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, farklı profildeki oyuncular üzerinde düşündüğü belirtildi.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Palermo'nun listesinde Morutan'ın da yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Palermo'nun 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray'la görüşmelere başlayabileceği belirtildi.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Olimpiu Morutan, geçen sezon da İtalya'da forma giydi.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık oynayan Rumen oyuncu, 36 maçta 6 gol, 8 asist kaydetti.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Ancak Pisa, Morutan'ın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu

Morutan'ın Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’da Zaniolo beklenirken sürpriz ayrılık! İtalyanlar duyurdu


SON DAKİKA