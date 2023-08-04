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Orduspor'dan acı haber: 25 yaşındaki genç futbolcu kalbine yenik düştü

Orduspor'un yeni transferi futbolcu Süleyman Karaali Tekden, 25 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Orduspor konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Süleyman Karali Tekden’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere ve sevenleri olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 19:23 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 19:23
Orduspor’dan acı haber: 25 yaşındaki genç futbolcu kalbine yenik düştü

Orduspor'un BAL ekibi Antakya Belediyesi FK'den transferi Orta saha Oyuncusu Süleyman Karali Tekden henüz 25 yaşında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Orduspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sezon 1. Amatör Küme'de mücadele edecek Orduspor'un yeni transferi Süleyman Karali Tekden'in ani kalp krizi geçirerek vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Süleyman Karali Tekden'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere ve sevenleri olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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