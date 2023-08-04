Orduspor’dan acı haber: 25 yaşındaki genç futbolcu kalbine yenik düştü





Orduspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sezon 1. Amatör Küme'de mücadele edecek Orduspor'un yeni transferi Süleyman Karali Tekden'in ani kalp krizi geçirerek vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Süleyman Karali Tekden'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere ve sevenleri olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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