Orduspor’dan acı haber: 25 yaşındaki genç futbolcu kalbine yenik düştü

Orduspor'un BAL ekibi Antakya Belediyesi FK'den transferi Orta saha Oyuncusu Süleyman Karali Tekden henüz 25 yaşında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Orduspor'un BAL ekibi Antakya Belediyesi FK'den transferi Orta saha Oyuncusu Süleyman Karali Tekden henüz 25 yaşında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Orduspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sezon 1. Amatör Küme'de mücadele edecek Orduspor'un yeni transferi Süleyman Karali Tekden'in ani kalp krizi geçirerek vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Süleyman Karali Tekden'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere ve sevenleri olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.