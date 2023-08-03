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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili konuştu!

56. kuruluş yıl dönümünde konuşan Doğan, "İdmanocağı ve İdmangücü’nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Komisyona başvurumuzu gerçekleştirdik" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili konuştu!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların incelemesine dair oluşturulan komisyona tepki göstererek, "Bu komisyona itirazlarımızı gündeme getirdik. Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem liginin esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verilecek ise belirtilen tarihten önce mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü'nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Haliyle bütün belgelerimizi hazırlayarak komisyona başvurumuzu gerçekleştirdik. Süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini, sadece bir kulüp özelinde komisyon oluşturmanın adaletli olmayacağını da ilgili yerlere ilettik" diye konuştu. Başkan Doğan, "Kulübümüzün 56. yaşını kutladığımız bugün yönetim kurulum adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yolculuğumuzun sonunda yeniden şampiyonluklara ulaşacağımızdan, yeniden kupalar kazanacağımızdan şüphe duymuyorum. Trabzonspor ise var ise her zaman umut vardır. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Belki kolay olmayacak ama olacak! Saygı ve sevgilerimle. Yaşasın Trabzonspor!" dedi.

MASOURAS &DJALO MARKAJI
Fırtına'da transfer hareketliliği sürürken Orsic'in sakatlığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın tüm planlarını alt üst etti. Alternatifli ve rekabetçi bir kadro için sol kanat mevkiine transfer yapılmasını isteyen Hırvat teknik adamın bir süredir takipte olduğu Bragalı Alvaro Djalo'nın ismini Bordo-Mavili kurmaylara verdiği öğrenildi.

Bordo-mavili yönetim ise Braga ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncu ile temasa geçti. Fırtına, ayrıca daha önce de gündeme gelen Olympiakos'un yıldızı Georgios Masouras için Yunan kulübüne 1.5 milyon Euro teklif etti.



FIRTINA'DA ANTALYA MESAİSİ
Trabzonspor, Antalyaspor ile oynayacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. Sürat çalışmasıyla devam eden idman, aerobikle tamamlandı.

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