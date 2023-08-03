Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili konuştu!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların incelemesine dair oluşturulan komisyona tepki göstererek, "Bu komisyona itirazlarımızı gündeme getirdik. Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem liginin esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verilecek ise belirtilen tarihten önce mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü'nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Haliyle bütün belgelerimizi hazırlayarak komisyona başvurumuzu gerçekleştirdik. Süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini, sadece bir kulüp özelinde komisyon oluşturmanın adaletli olmayacağını da ilgili yerlere ilettik" diye konuştu. Başkan Doğan, "Kulübümüzün 56. yaşını kutladığımız bugün yönetim kurulum adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yolculuğumuzun sonunda yeniden şampiyonluklara ulaşacağımızdan, yeniden kupalar kazanacağımızdan şüphe duymuyorum. Trabzonspor ise var ise her zaman umut vardır. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Belki kolay olmayacak ama olacak! Saygı ve sevgilerimle. Yaşasın Trabzonspor!" dedi.