Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmak için yoğun çaba harcıyor. Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde çalışmalarını yürüten Sarı-Lacivertliler, uzun süredir görüşmelerini sürdürdükleri Dominik Livakovic konusunda sonuca ulaşamayınca alternatif isimler arayışına girdi.
Bu alternatifler arasında öne çıkan isim Paris Saint-Germain'in Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas. Fransız ekibinden ayrılma kararı alan 36 yaşındaki deneyimli eldiven için Fenerbahçe'nin çalışmaları başlattığı Fransız basınında doğrulandı.