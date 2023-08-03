Bu alternatifler arasında öne çıkan isim Paris Saint-Germain'in Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas . Fransız ekibinden ayrılma kararı alan 36 yaşındaki deneyimli eldiven için Fenerbahçe'nin çalışmaları başlattığı Fransız basınında doğrulandı.

Fenerbahçe , yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmak için yoğun çaba harcıyor. Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde çalışmalarını yürüten Sarı-Lacivertliler, uzun süredir görüşmelerini sürdürdükleri Dominik Livakovic konusunda sonuca ulaşamayınca alternatif isimler arayışına girdi.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Donnarumma'nın transferiyle birlikte takımda daha az süre alacağını düşünen Navas, Fransa'dan ayrılmayı planlıyor. PSG'nin de Navas'ın satışına sıcak baktığı öğrenildi. 2019 yılında İspanyollar'ın devi Real Madrid'den Paris Saint- Germain'e transfer olan Keylor Navas, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a kiralık olarak forma giymişti.