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Nicolas Pepe harekatı! Beşiktaş İngiliz devi Arsenal'in Fildişili yıldızı için düğmeye bastı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kanat transferinde büyük çaba harcayan Beşiktaş, Arsenal’de oynayan Nicolas Pepe’yi gözüne kestirdi. Siyah-Beyazlı yetkililer, İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki Fildişili yıldız isim için transfer girişimlerine de başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Nicolas Pepe harekatı! Beşiktaş İngiliz devi Arsenal’in Fildişili yıldızı için düğmeye bastı

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Yeni sezonda her kulvarda başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda takviyeler yapan Beşiktaş'ın, hücum hattını güçlendirmek için bir ismi daha gündemine aldığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, Arsenal'den Nicolas Pepe için geri sayıma geçti.

ARSENAL'E VEDA...
İngiltere'den gelen son haberlere göre; 28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig devi Arsenal'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Topçular ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Fildişili yıldız için Beşiktaşlı yetkililer mali ve sportif açıdan detaylı araştırmalara başladı. Geçen sezon Fransız ekibi Nice'e kiralık gönderilen ve burada 28 maçta 8 gol, 1 asist üreten Pepe'nin de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı ifade edildi.

ÇOK AMAÇLI YILDIZ
Sağ kanat ve santrforda görev yapabilen Pepe, 2019'da 80 milyon Euro bedelle Lille'den Arsenal'e transfer olmuştu. Futbolcunun İngiliz deviyle sözleşmesi 2024'te bitecek. Pepe'nin kariyerinde 300 maçta 86 gol, 44 de asisti bulunuyor.

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