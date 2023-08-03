Yeni sezonda her kulvarda başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda takviyeler yapan Beşiktaş'ın, hücum hattını güçlendirmek için bir ismi daha gündemine aldığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, Arsenal'den Nicolas Pepe için geri sayıma geçti.

ARSENAL'E VEDA...

İngiltere'den gelen son haberlere göre; 28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig devi Arsenal'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Topçular ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Fildişili yıldız için Beşiktaşlı yetkililer mali ve sportif açıdan detaylı araştırmalara başladı. Geçen sezon Fransız ekibi Nice'e kiralık gönderilen ve burada 28 maçta 8 gol, 1 asist üreten Pepe'nin de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı ifade edildi.