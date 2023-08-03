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Aslan’a 70 milyon Euro’luk orta saha! Galatasaray Tanguy Ndombele için harekete geçti

Galatasaray'ın transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Ön liberoya mutlaka takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Napoli’de İtalya Ligi şampiyonluğunu kazanan ve Tottenham’a geri dönen Tanguy Ndombele için harekete geçti. Şu ana kadar bonservisine 70 milyon Euro ödenen yıldız oyuncu için Erden Timur'un Londra’ya gideceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 14:33 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 14:42
Aslan’a 70 milyon Euro’luk orta saha! Galatasaray Tanguy Ndombele için harekete geçti

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u Mertens'in nefis golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray, adını 3. tura yazdırmayı başardı.

MAÇ BİTTİ, TRANSFERE DEVAM
Devler Ligi'nde mutlaka gruplara kalmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, maçın hemen ardından transfer çalışmalarına bıraktığı yerden devam etmeye başladı.

KEREM DEMİRBAY AÇIKLANDI
Son olarak Kerem Demirbay'ı 3 yıllığına renklerine katan Cimbom, bu transfer için Bayern Leverkusen'e 3.7 milyon Euro ödeyeceğini duyurdu.

YILLIK 1 MİLYON EURO!
30 yaşındaki futbolcuyla da yıllık 1 milyon Euro'dan 3 senelik kontrat yapıldı.



NAPOLİ'DE ŞAMPİYON OLDU
Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon kiralık oynadığı Napoli'de İtalya Ligi şampiyonluğunu kazanan ve Tottenham'a geri dönen Tanguy Ndombele için yeniden harekete geçme kararı aldı.

ERDEN TİMUR GÖRÜŞMEYE GİDİYOR
Galatasaray'ın transfer sihirbazı Erden Timur, Ndombele için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yarın seyahat edecek.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Kulübü ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Ndombele için Tottenham'a kiralama ücreti olarak 2 milyon Euro önerilecek.



ZORUNLU SATIN ALMA OLACAK
Erden Timur'un kontrata, 8 milyon Euro'luk bir zorunlu satın alma opsiyonu da eklettirmek istediği öğrenildi.

OYUNCUYA 3.5 MİLYON EURO
26 yaşındaki Fransız futbolcuya da bu yıl için 3.5 milyon Euro'luk bir kontrat teklif edileceği bildirildi.



62 MİLYON EURO ÖDENDİ
2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a tam 62 milyon Euro karşılığında transfer olan Ndombele'nin şu anda güncel piyasa değeri 22 milyon Euro civarında olduğu iddia ediliyor. Ndombele 2018'de Amiens'ten Lyon'a 8 milyon Euro'ya gelmişti. Oyuncu için 4 milyon Euro'luk da kiralama ücretleri verildi.

VAZGEÇİLMEZ OLDU
Geçen sezon Napoli'de 40 maça çıkan Ndombele 2 gol, 1 asist üretti.


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