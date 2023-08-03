Aslan’a 70 milyon Euro’luk orta saha! Galatasaray Tanguy Ndombele için harekete geçti

ZORUNLU SATIN ALMA OLACAK
Erden Timur'un kontrata, 8 milyon Euro'luk bir zorunlu satın alma opsiyonu da eklettirmek istediği öğrenildi.
OYUNCUYA 3.5 MİLYON EURO
26 yaşındaki Fransız futbolcuya da bu yıl için 3.5 milyon Euro'luk bir kontrat teklif edileceği bildirildi.
62 MİLYON EURO ÖDENDİ
2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a tam 62 milyon Euro karşılığında transfer olan Ndombele'nin şu anda güncel piyasa değeri 22 milyon Euro civarında olduğu iddia ediliyor. Ndombele 2018'de Amiens'ten Lyon'a 8 milyon Euro'ya gelmişti. Oyuncu için 4 milyon Euro'luk da kiralama ücretleri verildi.
VAZGEÇİLMEZ OLDU
Geçen sezon Napoli'de 40 maça çıkan Ndombele 2 gol, 1 asist üretti.