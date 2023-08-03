Aslan’a 70 milyon Euro’luk orta saha! Galatasaray Tanguy Ndombele için harekete geçti

YILLIK 1 MİLYON EURO! 30 yaşındaki futbolcuyla da yıllık 1 milyon Euro'dan 3 senelik kontrat yapıldı.

KEREM DEMİRBAY AÇIKLANDI Son olarak Kerem Demirbay 'ı 3 yıllığına renklerine katan Cimbom, bu transfer için Bayern Leverkusen 'e 3.7 milyon Euro ödeyeceğini duyurdu.





NAPOLİ'DE ŞAMPİYON OLDU

Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon kiralık oynadığı Napoli'de İtalya Ligi şampiyonluğunu kazanan ve Tottenham'a geri dönen Tanguy Ndombele için yeniden harekete geçme kararı aldı.

ERDEN TİMUR GÖRÜŞMEYE GİDİYOR

Galatasaray'ın transfer sihirbazı Erden Timur, Ndombele için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yarın seyahat edecek.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Kulübü ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Ndombele için Tottenham'a kiralama ücreti olarak 2 milyon Euro önerilecek.