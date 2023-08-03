Efsane isim aslan olacak! Galatasaray kafaya taktı! Zaha ve Icardi’nin pabucu dama atmaya geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Galatasaray yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İspanyol futbol dünyasının efsanevi ismi olan ve PSG ile sözleşmesi sona eren futbolcu, yeni takımı için karar aşamasında. Ortaya çıkan iddialar Galatasaray taraftarını büyük bir heyecan içinde bırakıyor. İşte taraftarın heyecanla beklediği o isim...