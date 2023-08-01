Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam ediyor.
Bir yandan antremanları sürdüren sarı-lacivertli takım, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kanarya, bu yaz sansasyonel hamleler yaparak kadrosunu güçlendirdi.
Tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, takımında bulunan ve maçlarda yer vermeyeceği futbolcuları elden çıkarmak istiyor.
Sarı-lacivertli takım Luan Peres, Gustavo Henrique, Diego Rossi gibi oyuncuları kadrosunda düşünmüyor.
Elden çıkarmak istediği futbolcular için teklif beklerden o oyuncuya teklif geldi.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda...
TRT spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli ekip ile 25 yaşındaki Uruguaylı sol kanat Diego Rossi'nin yollar ayrılmak üzere...
Rossi için ABD MLS ekibi Atlanta United'dan teklif geldi.
İki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazandı.
Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
Fenerbahçe formasıyla 90 resmi maçta görev yapan Diego Rossi, 10 gol atıp 20 de asiste imza attı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 9.50 milyon Euro.
Kariyerinde Rossi'ye toplamda 8.50 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.