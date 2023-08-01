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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gelecek isimler kadar gidecekler de merak konusuydu. Yabancı sayısını azaltmak isteyen Kanarya, Joao Pedro'nun ardından bir isimle daha vedalaşıyor. İşte o yıldız ve yeni takımı...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 16:13 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 17:00
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Bir yandan antremanları sürdüren sarı-lacivertli takım, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Kanarya, bu yaz sansasyonel hamleler yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, takımında bulunan ve maçlarda yer vermeyeceği futbolcuları elden çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertli takım Luan Peres, Gustavo Henrique, Diego Rossi gibi oyuncuları kadrosunda düşünmüyor.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Elden çıkarmak istediği futbolcular için teklif beklerden o oyuncuya teklif geldi.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda...

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

TRT spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli ekip ile 25 yaşındaki Uruguaylı sol kanat Diego Rossi'nin yollar ayrılmak üzere...

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Rossi için ABD MLS ekibi Atlanta United'dan teklif geldi.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

İki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazandı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe formasıyla 90 resmi maçta görev yapan Diego Rossi, 10 gol atıp 20 de asiste imza attı.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 9.50 milyon Euro.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Kariyerinde Rossi'ye toplamda 8.50 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı


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