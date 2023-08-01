Günay Güvenç Galatasaray’da! Transfer resmen açıklandı

Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Süper Lig devi Galatasaray 'dan kaleci mevkisine takviye geldi. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç 'i kadrosuna kattığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye geçici olarak transfer edilmiştir. Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti kulübümüz tarafından ödenecektir.