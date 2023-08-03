Beşiktaş Tirana’yı deplasmanda da yendi ve turu geçti! MAÇ ÖZETİ

Kaleyi her zaman olduğu gibi Mert Günok'a emanet eden Güneş, geri dörtlüyü Rosier, Necip, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Tecrübeli teknik adam orta sahada Amir, Salih ve Gedson üçlüsünü bozmadı. Şenol Güneş'in hücumdaki üçlüsü ise ilk maçtaki gibi Onur, Muleka ve Aboubakar oldu.



