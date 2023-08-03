Beşiktaş Tirana’yı deplasmanda da yendi ve turu geçti! MAÇ ÖZETİ

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Tirana ile karşılaştı.
Kartal, 3-1'lik galibiyetin rövanşında sahadan 2-0 galip ayrıldı ve turu geçti.
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Tirana ile karşılaştı.
Kartal, 3-1'lik galibiyetin rövanşında sahadan 2-0 galip ayrıldı ve turu geçti.
Beşiktaş'ın bu galibiyetiyle beraber ülkemizi Avrupa'da temsil eden 4 takımımız da ülke puanına katkı sağlamış oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Amartey ve Aboubakar'dan geldi.
RAKİBİMİZ BELLİ OLDU!
Siyah beyazlılar 3. ön eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşılaşacak.
KAZANAN KADRO BOZULMADI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, KF Tirana karşısına ilk maçtaki kadrodan hiç bir değişiklik yapmadan çıktı.
Kaleyi her zaman olduğu gibi Mert Günok'a emanet eden Güneş, geri dörtlüyü Rosier, Necip, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Tecrübeli teknik adam orta sahada Amir, Salih ve Gedson üçlüsünü bozmadı. Şenol Güneş'in hücumdaki üçlüsü ise ilk maçtaki gibi Onur, Muleka ve Aboubakar oldu.
AMARTEY İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Amartey ilk kez takım kadrosunda yer alırken, yeni transfer Rebic kurallar gereği Tiran'a getirilmedi. Amartey sonradan oyuna girdiği karşılaşmada golünü de attı.
Sakatlıktan bir türlü kurtulamayan ve yeniden sakatlandıktan sonra iyileşme sürecinin 1 haftayı bulacağı söylenen Ghezzal da Arnavutluk'ta olmayan bir başka futbolcuydu. Beşiktaş'ta ayrıca uzun süreli sakatlıklarını henüz atlatamayan Cenk Tosun ve Tayyip Talha bulunuyor. Bu futbolculardan Cenk Tosun takım antrenmanlarına yavaş yavaş dahil olurken, Tayyip Talha bireysel idmanlarına devam ediyor.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TAKIMIN YANINDA
Beşiktaş yönetimi Tiran'da takımı yalnız bırakmadı. 2'nci Başkan Engin Baltacıoğlu, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Serhan Çetinsaya, sayman üye Murat Kılıç, amatör şubelerden sorumlu yönetici Seyit Ateş, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Fidan, Ahmet Akçelik, Tarkan Ser ve Elçin Kılıç ile Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol takımla birlikte Tiran'a gelerek karşılaşmayı takip etti.
Dün takımla gelemeyen Başkan Ahmet Nur Çebi de akşam saatlerinde şehre gelerek karşılaşmayı yerinde takip etti.