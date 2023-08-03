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Adana Demirspor Cluj'u evine yolladı! MAÇ ÖZETİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Adana Demirspor, 2. ön eleme turunda 1-1'in rövanşında sahasında Cluj'u ağırladı. Mavi Şimşekler uzun süre 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmadan galip ayrıldı ve adını üst tura yazdırdı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 20:59 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 23:30
Adana Demirspor Cluj’u evine yolladı! MAÇ ÖZETİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Adana Demirspor, 2. ön eleme turunda 1-1'in rövanşında sahasında Cluj'u ağırladı.

Mavi Şimşekler uzun süre 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmadan galip ayrıldı ve adını üst tura yazdırdı.

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 43'te Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye'den geldi. Cluj'un tek golünü penaltıdan Mogos kaydetti.

Adana Demirspor'da penaltıya sebep olan Gravillon 63. dakikada kırmızı kart gördü.


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