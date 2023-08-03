Adana Demirspor Cluj’u evine yolladı! MAÇ ÖZETİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Adana Demirspor, 2. ön eleme turunda 1-1'in rövanşında sahasında Cluj'u ağırladı.
Mavi Şimşekler uzun süre 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmadan galip ayrıldı ve adını üst tura yazdırdı.
Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 43'te Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye'den geldi. Cluj'un tek golünü penaltıdan Mogos kaydetti.
Adana Demirspor'da penaltıya sebep olan Gravillon 63. dakikada kırmızı kart gördü.