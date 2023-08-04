PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Hırvatıstan'dan gelen bu haber sonrasında ise sarı-lacivertli yönetim, listenin ikinci sırasında yer alan ve Kosta Rika Milli Takımı 'nın da kalesini koruyan Keylor Navas 'a rotayı kırdı.

PSG'de teknik direktör Luis Enrique'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 36 yaşındaki kaleci için hem Fransız ekibiyle hem de Keylor Navas'la temasa geçildi.