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PSG'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşamaya devam ediyor. 1 numara transferi yapmak isteyen sarı lacivertlilere PSG'den olumlu haber geldi. Kanarya'da Altay Bayındır'ın ayrılığı da kesinleşti. Yıldız ismin menajeri Manchester United ile görüşüyor. İşte yaşanan gelişmeler...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 11:19 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 11:19
PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi Dominik Livakovic'ti...

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

28 yaşındaki eldivenle prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'i de büyük oranda ikna etmişti ancak İspanyol ekibi Almeria, Livakovic için araya girince rüzgar tersine doğru esmeye başladı.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

İspanya'dan gelen teklif sonrasında Livakovic, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeleri durdurdu.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

PARIS SAINT-GERMAIN'DE SORUN YOK

Hırvatıstan'dan gelen bu haber sonrasında ise sarı-lacivertli yönetim, listenin ikinci sırasında yer alan ve Kosta Rika Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Keylor Navas'a rotayı kırdı.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

PSG'de teknik direktör Luis Enrique'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 36 yaşındaki kaleci için hem Fransız ekibiyle hem de Keylor Navas'la temasa geçildi.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'ye "oyuncuyla anlaşın bizde sorun yok" mesajını gönderdi.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Keylor Navas da Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Transfer kısa sürede netleşecek.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Real Madrid ve PSG gibi devlerin de formasını giyen Navas, kariyerinde toplam 471 maça çıktı ve bunların 168'inde kalesini gole kapattı.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Kanarya'nın son olarak yıldız file bekçisi Keylor Navas ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Yaşanan bu gelişme büyük yankı uyandırdı.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

File bekçisinin transfer durumu sarı-lacivertli camiada merakla takip ediliyor.

PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!


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