PSG’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi Dominik Livakovic'ti...
Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi Dominik Livakovic'ti...
28 yaşındaki eldivenle prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'i de büyük oranda ikna etmişti ancak İspanyol ekibi Almeria, Livakovic için araya girince rüzgar tersine doğru esmeye başladı.
İspanya'dan gelen teklif sonrasında Livakovic, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeleri durdurdu.
PARIS SAINT-GERMAIN'DE SORUN YOK
Hırvatıstan'dan gelen bu haber sonrasında ise sarı-lacivertli yönetim, listenin ikinci sırasında yer alan ve Kosta Rika Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Keylor Navas'a rotayı kırdı.
PSG'de teknik direktör Luis Enrique'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 36 yaşındaki kaleci için hem Fransız ekibiyle hem de Keylor Navas'la temasa geçildi.
Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'ye "oyuncuyla anlaşın bizde sorun yok" mesajını gönderdi.
Keylor Navas da Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.
Transfer kısa sürede netleşecek.
Real Madrid ve PSG gibi devlerin de formasını giyen Navas, kariyerinde toplam 471 maça çıktı ve bunların 168'inde kalesini gole kapattı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kanarya'nın son olarak yıldız file bekçisi Keylor Navas ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Yaşanan bu gelişme büyük yankı uyandırdı.
File bekçisinin transfer durumu sarı-lacivertli camiada merakla takip ediliyor.