G.Saray şampiyonlar ligi ön elemsinde Zalgiris’i tek golle yenerek turu kaptı!

1 dakika sonra Angelino'nun ortasında Abdülkerim Bardakçı 'nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auata gitti. Cimbom aradığı golü 31. dakikada buldu. Kullanılan kornerde topa gelişine vuran Mertens attığı şık golle takımını öne geçirdi. Aslan ikinci yarıya da hızlı başladı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde ceza alanında topu önünde bulan Berkan'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2 . Ön Eleme rövanş maçında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius 'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Temsilcimiz Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyun kontrolünü eline aldı. 17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu 'nun vuruşu az farkla dışarı çıktı.

64'te Yunus Akgün kafayla indirdi. Mertens'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşu kaleci güçlükle önledi. 66. dakikada yüreğimiz ağzımıza geldi... Oyewusi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Muslera'yı geçemedi. Kalan dakikalarda başka bir gol gelmeyince temsilcimiz turu atlayan taraf oldu. Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu'nda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

MERTENS'TEN JENERİKLİK GOL

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, jeneriklik bir gol attı. Tecrübeli oyuncu, ceza yayının hemen dışından gelişine yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı (36 yaş 88 gün) yabancı oyuncu oldu.