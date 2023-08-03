G.Saray şampiyonlar ligi ön elemsinde Zalgiris’i tek golle yenerek turu kaptı!

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Temsilcimiz Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyun kontrolünü eline aldı. 17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu az farkla dışarı çıktı.
1 dakika sonra Angelino'nun ortasında Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auata gitti. Cimbom aradığı golü 31. dakikada buldu. Kullanılan kornerde topa gelişine vuran Mertens attığı şık golle takımını öne geçirdi. Aslan ikinci yarıya da hızlı başladı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde ceza alanında topu önünde bulan Berkan'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşu savunma çizgi üzerinden çıkardı.