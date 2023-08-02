Galatasaray Zalgiris’i tek golle geçti turu kaptı! MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Zalgiris ile karşılaştı.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Zalgiris ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı. Aslan'a galibiyeti getiren gol Mertens'in ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla geldi.
Bu sonucun ardından temsilcimiz adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.
RAKİP LJUBLJANA!
Temsilcimiz Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius'u eledi ve Olimpija Ljubljana ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Ağustos'ta oynanacak.