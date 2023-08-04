Süper Lig’i sallayacak transfer! Beşiktaş 38 milyonluk yıldıza kancayı taktı

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Londra'ya giderek gizli bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncuyla anlaşma için ilk adımı attı. Beşiktaş yönetimi, Chamberlain'ı kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf ediyor ve futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

YILLIK 2 MİLYON EURO TEKLİF + 2 MİLYON EURO İMZA PARASI Beşiktaş'ın hücum hattına büyük katkı sağlayabilecek nitelikte olan Chamberlain'ın transferi, taraftarlar ve futbol camiası tarafından büyük heyecanla karşılandı. Beşiktaş, Chamberlain'a 2 milyon euro teklif ederek onu kadrosuna katmak için kararlı bir tutum sergiliyor.

Chamberlain'ın da Beşiktaş'a olumlu bir bakış açısıyla yaklaştığı ve transfer fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın Chamberlain ile yapmak istediği sözleşmede, oyuncunun sakatlık geçmişi de dikkate alınıyor. Bu doğrultuda, futbolcunun performansı ve sağlık durumuna bağlı olarak belirlenecek olan şartlar, kulüp için önemli bir güvence oluşturacak. Böylece Beşiktaş, transferdeki riski minimize etmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan'dan gelen teklif nedeniyle karmaşık bir hal aldı. Suudi Arabistan kulübünün de Chamberlain için rekabet etmesi, Beşiktaş yönetimini aceleci kararlar almaktan alıkoyuyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin sonuçlanması için zaman verilerek, Chamberlain'ın geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş taraftarları, Chamberlain'ın transferine büyük bir heyecanla destek verirken, futbol camiası da bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda merak içinde. Eğer Beşiktaş, Chamberlain'ı kadrosuna katmayı başarırsa, yeni sezonda büyük bir güç kazanacağı ve hücum gücünün daha da artacağı düşünülüyor.