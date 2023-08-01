Zaha’dan sonra sıra onda... Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çalım üstüne çalım!

Süper Lig'in iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yoğun ilgi gören bir isim ortaya çıktı. Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosuna güçlü bir orta saha oyuncusu katmak için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.
Süper Lig'in iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yoğun ilgi gören bir isim ortaya çıktı. Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosuna güçlü bir orta saha oyuncusu katmak için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.
8 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ YÜKSELTTİ
Fransız oyuncu Tanguy Ndombele'nin sakatlık durumu ile ilgili bilgi alındıktan sonra Fenerbahçe yönetimi, Tottenham ile kiralama teklifi için adım attı. Geçtiğimiz sezonu Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'de kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Napoli ile şampiyonluk sevinci yaşamış ve 40 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Tottenham Hotspur, 2019 yılında Fransız oyuncuyu 62 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak son dönemde beklenen performansı gösterememesi üzerine İngiliz ekibi, Ndombele'yi satış listesine koymuştu. Tottenham, Fenerbahçe'nin kiralama teklifini değerlendirirken, sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonu ile kiralama önerisi sunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin transferdeki kararlılığı, kulübün daha önce Tottenham'a yaptığı 8 milyon euro'luk teklifi biraz daha yükseltmesine neden oldu. Galatasaray'ın da transferde devreye girmesi üzerine Fenerbahçe, Ndombele'yi kadrosuna katmak için özverili bir çaba sarf ediyor.
GALATASARAY'DA İSTİYOR!
Guingamp altyapısından yetişen Tanguy Ndombele, kariyeri boyunca Amiens, Lyon, Tottenham ve Napoli formaları giydi. Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha oyuncusu, Türkiye Süper Lig'inin yoğun ilgisini üzerine çekmeyi başardı.
Galatasaray yönetimi, Tottenham ile temasa geçerek Tanguy Ndombele için kiralama teklifi hazırlığı yapıyor. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin kiralama teklifine karşılık, bonservisiyle birlikte kiralama opsiyonu sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
YARIŞ KIZIŞTI!
Ndombele'in Napoli'de geçirdiği başarılı sezon sonrasında Türkiye Süper Lig'inin dikkatini çekmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışını kızıştırdı. İki kulüp, genç orta saha oyuncusunun yetenekleriyle kadrolarını güçlendirmek için kararlı bir şekilde mücadele ediyor.
Tanguy Ndombele'nin Türkiye macerasının hangi kulüpte devam edeceği merakla beklenirken, Tottenham Hotspur'un da oyuncunun transferindeki son kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Fransız oyuncunun, Süper Lig'in rekabetçi ortamında neler başaracağı ise futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.