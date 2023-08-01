Zaha’dan sonra sıra onda... Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çalım üstüne çalım!

Fenerbahçe'nin transferdeki kararlılığı, kulübün daha önce Tottenham'a yaptığı 8 milyon euro'luk teklifi biraz daha yükseltmesine neden oldu. Galatasaray'ın da transferde devreye girmesi üzerine Fenerbahçe, Ndombele'yi kadrosuna katmak için özverili bir çaba sarf ediyor.

GALATASARAY'DA İSTİYOR! Guingamp altyapısından yetişen Tanguy Ndombele, kariyeri boyunca Amiens, Lyon, Tottenham ve Napoli formaları giydi. Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha oyuncusu, Türkiye Süper Lig'inin yoğun ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray yönetimi, Tottenham ile temasa geçerek Tanguy Ndombele için kiralama teklifi hazırlığı yapıyor. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin kiralama teklifine karşılık, bonservisiyle birlikte kiralama opsiyonu sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

YARIŞ KIZIŞTI! Ndombele'in Napoli'de geçirdiği başarılı sezon sonrasında Türkiye Süper Lig'inin dikkatini çekmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışını kızıştırdı. İki kulüp, genç orta saha oyuncusunun yetenekleriyle kadrolarını güçlendirmek için kararlı bir şekilde mücadele ediyor.

Tanguy Ndombele'nin Türkiye macerasının hangi kulüpte devam edeceği merakla beklenirken, Tottenham Hotspur'un da oyuncunun transferindeki son kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Fransız oyuncunun, Süper Lig'in rekabetçi ortamında neler başaracağı ise futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.