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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni orta saha oyuncusu Ante Rebic İstanbul'da! İşte ilk sözler

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın transferi Mouro İcardi'den sonra bir haber de Beşiktaş'tan geldi. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Ante Rebic İstanbul'a geldi. Havaalanında kısa bir açıklama yapan Hırvat futbolcu, "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Teknik direktörümüzle ve takım arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. 7 numaralı formayı giyeceğim." dedi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 16:59 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 17:07
Son dakika: Beşiktaş’ın yeni orta saha oyuncusu Ante Rebic İstanbul’da! İşte ilk sözler

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla transfer görüşmelerini resmiyete dökmek için İstanbul'a geldi.

ANTE REBİC İSTANBUL'DA I VİDEO İZLE



Rebic'i taşıyan uçak, yaşanan rötar nedeniyle 1 saat gecikmeli olarak Atatürk Havalimanı Özel Havacılık'a indi.

7 NUMARA ONUN OLACAK
Havaalanında kısa bir açıklama yapan Hırvat futbolcu, "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Teknik direktörümüzle ve takım arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. 7 numaralı formayı giyeceğim." dedi.



Beşiktaş, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Rebic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 kez de asist yaptı.

Geçen sezon 31 karşılaşmada görev alan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.

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