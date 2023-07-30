Son dakika: Beşiktaş’ın yeni orta saha oyuncusu Ante Rebic İstanbul’da! İşte ilk sözler

7 NUMARA ONUN OLACAK

Havaalanında kısa bir açıklama yapan Hırvat futbolcu, "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Teknik direktörümüzle ve takım arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. 7 numaralı formayı giyeceğim." dedi.