Son dakika: Beşiktaş’ın yeni orta saha oyuncusu Ante Rebic İstanbul’da! İşte ilk sözler

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla transfer görüşmelerini resmiyete dökmek için İstanbul'a geldi.
ANTE REBİC İSTANBUL'DA I VİDEO İZLE
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla transfer görüşmelerini resmiyete dökmek için İstanbul'a geldi.
ANTE REBİC İSTANBUL'DA I VİDEO İZLE
Rebic'i taşıyan uçak, yaşanan rötar nedeniyle 1 saat gecikmeli olarak Atatürk Havalimanı Özel Havacılık'a indi.
7 NUMARA ONUN OLACAK
Havaalanında kısa bir açıklama yapan Hırvat futbolcu, "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Teknik direktörümüzle ve takım arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. 7 numaralı formayı giyeceğim." dedi.
Beşiktaş, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Rebic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 kez de asist yaptı.
Geçen sezon 31 karşılaşmada görev alan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.