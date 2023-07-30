Trabzonspor’da sakatlık şoku! Benkovic hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
BENKOVİC HASTANEYE KALDIRILDI I VİDEO İZLE
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
BENKOVİC HASTANEYE KALDIRILDI I VİDEO İZLE
Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadele Trabzonspor'un 3-1 yenilgisiyle sonuçlanırken çok talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Trabzonspor'un yeni transferi Benkovic, AEK ile oynanan hazırlık maçında rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışması sonrasında ambulans ile hastaneye götürüldü.