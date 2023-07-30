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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Benkovic hastaneye kaldırıldı

Hazırlık maçında Yunanistan'ın AEK takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da yeni transfer Benkovic talihsiz bir sakatlık yaşadı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 22:26 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 22:29
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Benkovic hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

BENKOVİC HASTANEYE KALDIRILDI I VİDEO İZLE

Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadele Trabzonspor'un 3-1 yenilgisiyle sonuçlanırken çok talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Trabzonspor'un yeni transferi Benkovic, AEK ile oynanan hazırlık maçında rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışması sonrasında ambulans ile hastaneye götürüldü.

Benkovic'in burnunda kırık şüphesi bulunduğu belirtildi.

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