Rakip defans hattı kaçacak delik arayacak! Galatasaray’a zımba gibi forvet geliyor

Ayrıca Galatasaray, Cedric Bakambu ile anlaşmaya vardı. Al Nasr'dan transfer edilen Kongolu santrfor için bonservis bedeli olarak 700 bin euro ödendi. 2 yıllık sözleşme imzalanan Bakambu'nun hücumdaki etkisi merakla bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, forvet hattına da önemli transferler gerçekleştirdi. Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Galatasaray 'a transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Genç yetenek, hücum hattında önemli bir opsiyon olarak görülüyor.

Galatasaray, Joao Felix'i transfer etmek için Atletico Madrid'e görüntüler göndererek transfer görüşmelerini başlatmayı planlıyor. Taraftarların da desteğiyle Galatasaray, bu transferde başarılı olmak için elinden geleni yapıyor.

Galatasaray 'ın gözü kulağı ise Joao Felix transferinde. Atletico Madrid'in genç yeteneği Joao Felix, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran isimler arasında yer alıyor. Galatasaray yönetimi, bu transfer için büyük bir inançla çalışıyor.

Galatasaray , Joao Felix transferi için önemli bir strateji izliyor. Eski Portekizli oyuncuların da devreye girdiği transfer sürecinde, takımın eski yıldızları Felix'i Galatasaray'a çekmek için büyük çaba sarf ediyor.

JOAO FELİX'İN GEÇMİŞİ

Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix, 2019 yılında Benfica'dan transfer edilmiş ve İspanyol kulübü kasasından tam 127 milyon euro çıkarmıştı. Şu anda 23 yaşında olan oyuncunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Joao Felix, Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti. Yetenekleriyle göz dolduran genç oyuncu, Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir güç katacağı düşünülüyor.