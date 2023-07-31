Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya vardı.
2018-19 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı.
Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür ve kulübü ile de prensip anlaşmasına vardı.
Mert Müldür ve Miha Zajc, transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.