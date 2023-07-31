Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya vardı.

2018-19 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı.