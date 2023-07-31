PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mert Müldür ve Miha Zajc İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mert Müldür ve Miha Zajc, İstanbul'a geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 00:43 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 00:57
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Mert Müldür ve Miha Zajc İstanbul’a geldi!

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya vardı.

2018-19 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı.

Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür ve kulübü ile de prensip anlaşmasına vardı.

Mert Müldür ve Miha Zajc, transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA