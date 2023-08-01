Petrol out futbol in! Suudi Arabistan NBA NFL takımlarına göz dikti

Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası 'na ev sahipliğini güvence altına almak için Pro Ligi'ne büyük isimleri çekmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Hatta Ronaldo transferiyle bunun startını veren Suudlar'ın, tam 21 milyar dolarlık bir çılgınlık yapacağı açıklandı.

Peki neden? İddiaya göre tek gelir kalemi olan petrolün geleceği hedef. Yeşil enerji nedeniyle petrolün 10-15 yıl kadar ömrünün olduğu iddia ediliyor. İşte Suudlar da, dünyanın önemli şirketlerine ortaklıkla başlattıkları adımları spora çevirdi.