Petrol out futbol in! Suudi Arabistan NBA NFL takımlarına göz dikti

Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliğini güvence altına almak için Pro Ligi'ne büyük isimleri çekmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Hatta Ronaldo transferiyle bunun startını veren Suudlar'ın, tam 21 milyar dolarlık bir çılgınlık yapacağı açıklandı.
Peki neden? İddiaya göre tek gelir kalemi olan petrolün geleceği hedef. Yeşil enerji nedeniyle petrolün 10-15 yıl kadar ömrünün olduğu iddia ediliyor. İşte Suudlar da, dünyanın önemli şirketlerine ortaklıkla başlattıkları adımları spora çevirdi.
HEDEF 40 TAKIM
İngiliz Premier Ligi takımlarından Newcastle'ı satın alan Suudlar'ın hedefinde farklı sporlardan 40 takım var. NBA takımlarından Boston Celtics, Amerikan Ulusal Buz Hokeyi Ligi NHL'de Boston Bruins, Amerika Ulusal Beyzbol Ligi Miami Marlins gibi takımları satın almak isteyen Suudlar'da Veliaht Prens Selman 30 kişilik bir ekip kurdu.