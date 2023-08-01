Mert ve Zajc’ta mutlu son! Fenerbahçe kadrosunu yaptığı 2 takviye ile güçlendirdi

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı olan Fenerbahçe 2 transferi daha bitirdi. Kanarya, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ve İtalya'nın Sassuolo takımının sağ beki Mert Müldür ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı ifade edilirken, Mert'in transferi için de futbolcu ve kulübüyle prensipte anlaşıldığı dile getirildi.





AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı Lacivertliler'den yapılan transfer açıklamasında, "2023- 2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz ayrıca milli futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.