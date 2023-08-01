Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 2023 FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olmasının ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nı kazanması ülke olarak sevincimizi ikiye katladı. Vakıfbank'ın da CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanması da hesaba katıldığında Türkiye'nin voleybolda altın çağını yaşadığı gerçeği bir kez daha kanıtlanmış oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın dün yurda dönüşü de coşkuyla karşılandı.
TÜRK VOLEYBOLU İÇİN BİR İLK
Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Erkek Milli Takımımız şampiyon olarak tarihinde ilk kez Milletler Ligi'ne katılma şansı kazandı. Başta antrenörümüz, ekibi ve takımımız olağanüstü bir performans sergiledi. Zor geçti ama maçların genelini 3-2 kazandık.
Türk milletine hayırlı olsun diyorum. Kadınlarımız da erkekler için 'Milletler Ligi'ne hoş geldiniz' dedi. Erkekler ve kadınlar, Avrupa'da, dünyada, Milletler Ligi'nde, olimpiyat elemelerinde beraber mücadele edecek. Bu durum da Türk sporu ve Türk voleybolu için bir ilk oluyor" ifadelerini kullandı.