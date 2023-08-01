TÜRK VOLEYBOLU İÇİN BİR İLK Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ , " Erkek Milli Takımı mız şampiyon olarak tarihinde ilk kez Milletler Ligi 'ne katılma şansı kazandı. Başta antrenörümüz, ekibi ve takımımız olağanüstü bir performans sergiledi. Zor geçti ama maçların genelini 3-2 kazandık.

Türk milletine hayırlı olsun diyorum. Kadınlarımız da erkekler için 'Milletler Ligi'ne hoş geldiniz' dedi. Erkekler ve kadınlar, Avrupa'da, dünyada, Milletler Ligi'nde, olimpiyat elemelerinde beraber mücadele edecek. Bu durum da Türk sporu ve Türk voleybolu için bir ilk oluyor" ifadelerini kullandı.