Fenerbahçe’den dünyada ses getirecek transfer! Rakiplere gözdağı verdi! Süper Lig’i sallayacak! 9+5 milyon euro...

Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden Fenerbahçe, güçlü kadrosuna yeni bir yıldız oyuncu eklemek için yoğun çaba harcıyor. Transfer döneminin nabzını tutan sarı-lacivertli ekip, bu sefer hedefini İtalya Serie A'da parlayan başarılı Arjantinli futbolcu Nicolas Dominguez olarak belirledi. Nicolas Dominguez, futbol kariyerine Arjantin'in yerel kulüplerinden CA Velez Sarsfield'da başladı. Orta sahanın önemli bir halkası haline gelen Dominguez, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.