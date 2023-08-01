Bedavaya gol makinesi! Erden Timur şimdi de gözünü ona dikti! Galatasaray’a yıldız 10 numara

Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı unutulmayacak bir transfer hamlesi yapan Galatasaray, şimdi de gözünü yıldız isme çevirdi. Galatasaray, Dries Mertens'in geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı büyük düşüş sonrasında 10 numara pozisyonu için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, önceki gün bu konuda kulübün ilgilendiğini açıklamıştı. Görünüşe göre Galatasaray'ın radarında olan isimlerden biri, Japon oyuncu Daichi Kamada. Galatasaray gerçekleştirmek istediği bu transferle tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte o isim..