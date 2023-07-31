Son dakika: Beşiktaş Ante Rebic’i KAP’a bildirdi!

Beşiktaş
, Ante Rebic
'in transfer
i konusunda, futbolcu ve kulübü AC Milan
ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır."
ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Ante Rebic dün İstanbul'a geldi.
"VİDA OLUMLU BİLGİLER VERDİ"
Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.
7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Ante Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.