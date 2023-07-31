Son dakika: Beşiktaş Ante Rebic’i KAP’a bildirdi!





"VİDA OLUMLU BİLGİLER VERDİ"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.