Fenerbahçe’de listenin ilk sırasında Bosna Hersekli yıldız var: Krunic’te sorun para değil!

OYUNCU DA İKNA EDİLDİ

Fenerbahçe idarecilerinin kulüple anlaştıktan sonra oyuncuyla da temas kurduğu ve prensipte el sıkıştıkları aktarıldı. TONALİ'Yİ SATTILAR

Milan, yaz transfer döneminin en pahalı ihracatlarından birini yaptı. İtalyan ekibi, Newcastle United'a 64 milyon Euro'ya orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi sattı.

BENNACER SAKATLANDI

Milan'da bir başka ön libero İsmael Bennacer ise ciddi bir şekilde sakatlandı. Dizinden ameliyat olan 25 yaşındaki oyuncunun kasım ayında takıma katılması bekleniyor.

İKİ İSİM GELDİ AMA YETMEDİ

Milan ön liberoya Chelsea'den Ruben Loftus Cheek ve Tijjani Reijnders'ı renklerine kattı ama Pioli bir takviye daha yapılmasını bekliyor. HOCASINDAN İZİN İSTEDİ

Rade Krunic'in Pioli'den özel izin istediği ve Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmeyi hedeflediği gelen haberler arasında yer aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN