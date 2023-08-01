Fenerbahçe’de listenin ilk sırasında Bosna Hersekli yıldız var: Krunic’te sorun para değil!

Büyük isimleri transfer ederek sezona iddialı giren Fenerbahçe, son olarak Miha Zajc ile Mert Müldür'ü kadroya kattı. Ancak Sarı-Lacivertliler, orta sahaya son bir takviye daha yapmayı amaçlıyor.
Büyük isimleri transfer ederek sezona iddialı giren Fenerbahçe, son olarak Miha Zajc ile Mert Müldür'ü kadroya kattı. Ancak Sarı-Lacivertliler, orta sahaya son bir takviye daha yapmayı amaçlıyor.
MİLAN YÖNETİMİ ONAY VERDİ
Uzun bir süredir Milan'ın yıldız orta saha oyuncusu Rade Krunic'in peşinde olan Fenerbahçe yönetimi, İtalyan kulübüyle bonservis konusunda anlaşmaya vardı.
8 MİLYON EURO ÖDENECEK
Sarı Kanarya'nın Çizme ekibine 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun Milan ile 2 yıl daha kontratı bulunuyordu.
OYUNCU DA İKNA EDİLDİ
Fenerbahçe idarecilerinin kulüple anlaştıktan sonra oyuncuyla da temas kurduğu ve prensipte el sıkıştıkları aktarıldı.
TONALİ'Yİ SATTILAR
Milan, yaz transfer döneminin en pahalı ihracatlarından birini yaptı. İtalyan ekibi, Newcastle United'a 64 milyon Euro'ya orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi sattı.
BENNACER SAKATLANDI
Milan'da bir başka ön libero İsmael Bennacer ise ciddi bir şekilde sakatlandı. Dizinden ameliyat olan 25 yaşındaki oyuncunun kasım ayında takıma katılması bekleniyor.
İKİ İSİM GELDİ AMA YETMEDİ
Milan ön liberoya Chelsea'den Ruben Loftus Cheek ve Tijjani Reijnders'ı renklerine kattı ama Pioli bir takviye daha yapılmasını bekliyor.
HOCASINDAN İZİN İSTEDİ
Rade Krunic'in Pioli'den özel izin istediği ve Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmeyi hedeflediği gelen haberler arasında yer aldı.