Trabzonspor Mehmet Can Aydın transferini KAP’a bildirdi!

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı Schalke'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi.



Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın'ın, 2023-24 Futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda, FC Schalke 04 ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Schalke 04'e kiralama bedeli olarak 350.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.400.000.-EUR ödeme yapılacaktır.

Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra, futbolcunun, 31.12.2025 tarihine kadar bir başka kulübe transfer olması durumunda %17.5, 31.12.2025 tarihinden sonra bir başka kulübe transfer olması durumunda %10 satış payı, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra FC Schalke 04'e ödenecektir."