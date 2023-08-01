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Trabzonspor Mehmet Can Aydın transferini KAP'a bildirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, genç bir ismi kadrosuna kattı. Fırtına, Schalke'nin 21 yaşındaki sağ beki Mehmet Can Aydın’ı 350 bin euro bedelle kiraladığını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 16:28 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 17:00
Trabzonspor Mehmet Can Aydın transferini KAP’a bildirdi!

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı Schalke'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın'ın, 2023-24 Futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda, FC Schalke 04 ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Schalke 04'e kiralama bedeli olarak 350.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.400.000.-EUR ödeme yapılacaktır.

Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra, futbolcunun, 31.12.2025 tarihine kadar bir başka kulübe transfer olması durumunda %17.5, 31.12.2025 tarihinden sonra bir başka kulübe transfer olması durumunda %10 satış payı, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra FC Schalke 04'e ödenecektir."


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