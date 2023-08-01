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Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal'ın 11'i

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru deplasmanına konuk oluyor. İlk maçı 5-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, istediği skoru alarak bir üst tura yükselmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru ile oynanacak maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 12:07 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 12:07
Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru'ya konuk olacak.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

1 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da oynanacak mücadeleyi İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey yönetecek. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan mücadeleden 5-0 galip ayrılarak tur kapısını araladı.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in ayağından geldi.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

Moldova ekibiyle oynanacak rövanş maçını da kazanmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

İşte Fenerbahçe'nin Zimbru maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

ALTAY

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

OSAYI

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

SERDAR

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

PERES

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

FERDİ

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

CRESPO

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

MERT HAKAN

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

SZYMANSKI

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

TADIC

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

KENT

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i

DZEKO

Fenerbahçe tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i


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