Galatasaray’dan 2 transfer daha!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.
Rams Park'ta gerçekleştirilen imza törenine başkan Dursun Özbek, bonservisleri alınan Mauro Icardi ile Kaan Ayhan, yeni transferler Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile geçen sezon ara transfer döneminde kadroya katılan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle karşılama yapılamayan Nicolo Zaniolo katıldı.
Batı tribününe kurulan özel platformda yapılan imza törenini ikinci başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, futbolcu yakınları ile yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takip etti.
Yıldız takviyeleriyle rakiplerine gözdağı veren Galatasaray transferde durmuyor.
Sarı-kırmızılılar, iki isme daha imza attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
KEREM DEMİRBAY BUGÜN YARIN AÇIKLANACAK
Galatasaray, anlaşmaya vardığı Kerem Demirbay transferi için geri sayımda...
Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncunun transferini bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu kısa süre içinde İstanbul'da olacak.
Kerem Demirbay geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen ile 36 maça çıktı.
Tecrübeli futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Kerem'in Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
GÜNAY GÜVENÇ TRANSFERİ DE BİTİYOR
Sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın dışında Günay Güvenç transferini de kısa süre içinde açıklayacak.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde sponsorluk toplantısında gerçekleştirilen basın toplantısında deneyimli kalecinin transferiyle ilgili konuştu.
Timur, "Bizim bir bütçemiz var, onun dışında deprem şehri olduğu için Antep ayrıca bir yardımı yapıyoruz O rakamlarla anlaştık, Antep'in bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla anlaşma kısmını bekliyoruz.
Yerli oyuncu transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda birkaç gelişme olacak. Yerli tarafımızı sağlam bir şekilde yapmak istiyoruz. Yerli kuralından dolayı, oyuncularımıza ciddi teklifler geliyor ama yazık ki Türk oyuncuların Avrupa'da önünü tıkıyoruz." şeklinde konuştu.
Günay Güvenç geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maçta forma giydi.
Tecrübeli eldiven kalesinde 39 gol gördü. Günay 7 maçta ise kalesini gole kapattı.
Günay Güvenç'in Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1.87 boyundaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.