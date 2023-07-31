Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Miha Zajc ve Mert Müldür takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

MERİH DEMİRAL İÇİN YENİ HAREKAT Adı Fenerbahçe ve Inter ile anılan milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı bırakıldı.

İtalyan basını, tecrübeli savunmacıyla ilgili olarak "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe de eski oyuncusu Merih Demiral için görüşmelerini sıklaştırdı.