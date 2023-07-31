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Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür'ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde yeniden gaza bastı. Sarı lacivertliler Mert Müldür ve Miha Zajc ile anlaşma sağladı. Cengiz Ünder ile de görüşmelerini sürdüren Kanarya, bir başka milli yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 16:43 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 16:43
Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Süper Lig'de yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Ezeli rakipleriyle şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecek olan Kanarya, iki transferi birden açıkladı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Sarı-lacivertliler, Sloven futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Fenerbahçe ayrıca Mert Müldür transferi için de Sassuolo ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun transferi için 3.5 milyon Euro bonservis + bonuslar ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sağ bekle 4 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Miha Zajc ve Mert Müldür takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

MERİH DEMİRAL İÇİN YENİ HAREKAT

Adı Fenerbahçe ve Inter ile anılan milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

İtalyan basını, tecrübeli savunmacıyla ilgili olarak "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Fenerbahçe de eski oyuncusu Merih Demiral için görüşmelerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Sabah'ın haberine göre; savunmasına bir de yerli takviyesi yapmak isteyen yönetim, Atalanta ile şartları görüşüyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

GASPERINI İLE KAVGA İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Merih Demiral'ın hocası Gasperini ile arasının iyi olmadığı ve ikilinin tartışığı yazılmıştı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Yaşanan krizin ardından Atalanta yönetimiyle bir araya gelen Merih Demiral'ın yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istediğini vurgulandı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

INTER DE TALİP

İtalya'dan da başka takımların da talip olduğu Merih Demiral için başka bir iddia da Inter'in oyuncuyla ilgilendiği yönünde.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Merih Demiral'ın Fenerbahçe ve Inter'den gelecek olan teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Merih, geçtiğimiz sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...


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