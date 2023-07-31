Fenerbahçe transfer haberleri | Mert Müldür’ün ardından bir milli yıldız daha! Cengiz Ünder beklenirken...

Süper Lig'de yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Ezeli rakipleriyle şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecek olan Kanarya, iki transferi birden açıkladı.
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalayacak.
Sarı-lacivertliler, Sloven futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe ayrıca Mert Müldür transferi için de Sassuolo ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun transferi için 3.5 milyon Euro bonservis + bonuslar ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sağ bekle 4 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.
Miha Zajc ve Mert Müldür takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
MERİH DEMİRAL İÇİN YENİ HAREKAT
Adı Fenerbahçe ve Inter ile anılan milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı bırakıldı.
İtalyan basını, tecrübeli savunmacıyla ilgili olarak "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe de eski oyuncusu Merih Demiral için görüşmelerini sıklaştırdı.
Sabah'ın haberine göre; savunmasına bir de yerli takviyesi yapmak isteyen yönetim, Atalanta ile şartları görüşüyor.
GASPERINI İLE KAVGA İDDİASI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Merih Demiral'ın hocası Gasperini ile arasının iyi olmadığı ve ikilinin tartışığı yazılmıştı.
Yaşanan krizin ardından Atalanta yönetimiyle bir araya gelen Merih Demiral'ın yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istediğini vurgulandı.
INTER DE TALİP
İtalya'dan da başka takımların da talip olduğu Merih Demiral için başka bir iddia da Inter'in oyuncuyla ilgilendiği yönünde.
Merih Demiral'ın Fenerbahçe ve Inter'den gelecek olan teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.
Merih, geçtiğimiz sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.