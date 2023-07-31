Trabzon’dan tatsız kapanış: Benkovic’in burnu kırıldı! Fırtına rakibine 3-1 kaybetti

Yeni sezon hazırlıkları için iki kez Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, son özel maçını ise evinde oynadı. Bordo-Mavililer, A Spor'dan yayınlanan maçta Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk etti. Fırtına maça Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Eren Elmalı, Dimitris Kourbelis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Trezeguet ve Maxi Gomez 11'i ile sahaya çıktı.

Bu kadro, ligin ilk haftasında Antalyaspor'a karşı çıkılacak ligin ilk maçındaki as kadronun sinyallerini verdi. 31. dakikada Levi Garcia ve 41. dakikada Niclas Eliasson AEK lehine durumu 2-0'a taşıdı. 54'te duran topta Bakasetas'ın ortasına Maxi Gomez kafayı vurdu ve farkı teke düşürdü: 1-2. 69'da Levi Garcia'nın penaltısını Uğurcan kurtardı. 75'te Weert skoru 1-3'e getirdi. 82'de Bakasetas penaltı kaçırdı. Maç AEK'in 3-1 üstünlüğü ile bitti.