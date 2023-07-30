Son dakika... Filenin Efeleri şampiyon oldu!

Son dakika... FIVB Challenger Kupası final müsabakasında Katar'ı 3-2 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Son dakika... FIVB Challenger Kupası final müsabakasında Katar'ı 3-2 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Galibiyet sayısının ardından ay-yıldızlı oyuncular salondaki taraftarlarla büyük bir sevinç yaşadı.
Milliler, şampiyon olarak 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
"TARİHİMİZDE İLK KEZ MİLLETLER LİGİ'NE ÇIKTIK"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "İlk kez Milletler Ligi'ne çıktık. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.
Üstündağ, kupa finalinin ardından yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ortaya iyi bir oyun koyarak maçı kazandıklarını söyledi. Aslında rahat kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını aktaran Üstündağ, "Kolay bir maç olması gerekiyordu ancak biz zora soktuk. Ben her şeyden önce taraftara çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden kendilerini kutluyorum. Maçın sonuna kadar bizleri yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.
"BUGÜN TARİHİ BİR GÜNDÜR"
"Dünyada her yer Türkiye" diyen Üstündağ, şunları kaydetti: "Final maçı her zaman zordur. İddiaya ediyorum bu maç 3-2 olmamalıydı ama olduysa da yine bir Türk çocuğu yine bir karakter ortaya koydu. Yine sonunu mutlu bitirdi. Onun için ben bu başarıdan dolayı, bu çocukların buraya gelmesinden dolayı emeği geçen başta kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sponsorlarımız bütün paydaşlara herkese teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir gündür. Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi'ne çıktık. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum. İlk kez burada bu şampiyonluğu aldık. İnşallah bundan sonra nice finallerde buluşuruz."
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Her geçen gün yükselen bir başarı grafiğimizin olduğu voleybol branşında tarihi bir başarı daha elde ettik. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Katar'ı finalde yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması bizleri gururlandırdı. Türkiye'nin 'voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar diliyorum."