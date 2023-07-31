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Galatasaray'da ayrılık!

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Atalay Babacan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 18:07 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 18:07
Galatasaray’da ayrılık!

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray altyapısına 2013'te Denizlispor'dan transfer edilen Atalay, 2020-2021 sezonunu Adanaspor, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını Ümraniyespor, 2022-2023 sezonunu ise Sarıyer'de kiralık olarak geçirdi.

Sarı-kırmızılı formayı üçer Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçında terleten 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.


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