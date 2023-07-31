ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Angelino, Zaniolo ve Kaan Ayhan için düzenlediği imza töreniyle rakiplerine de sert bir mesaj gönderdi.
Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Angelino, Zaniolo ve Kaan Ayhan için düzenlediği imza töreniyle rakiplerine de sert bir mesaj gönderdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, imza törenine 'Ali Cabbar' şarkısı eşliğinde çağrıldı. Fenerbahçe ile adı anılan Zaha, taraftarın büyük sevgisiyle karşılandı. İmza atmasının ardından sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 'Üçlü' çekti.
ICARDI'YE BÜYÜK SEVGİ SELİ
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, en büyük sevgiyi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye gösterdi. İmza töreni düzenlenen futbolcular arasında sahneye en son Arjantinli yıldız çağrıldı.
Kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ve çocukları eşlik etti.
40 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek imza töreninde yaptığı açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sonrasında tribünler adeta kendinden geçti.
NDOMBELE İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR
Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için kulübü Tottenham'a yeni bir teklif yaptı. Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncu için teklifini revize etti.
8 milyon Euro'luk bonservis bedelini biraz daha arttırıp, ödeme planı için de yıl sayısını düşüren Sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı.
BERKAN KUTLU AYRILMAK İSTİYOR
Galatasaray bir yandan transferlere odaklanırken bir yandan da oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'da Berkan Kutlu'ya gelen teklifler Okan Buruk nedeniyle geri çevriliyor.
Berkan, Galatasaray'da süre alamadığı için Avrupa'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istiyor. Takımdan ayrılmak için yönetimle görüşmede bulundu.
OKAN BURUK GİDİŞİNE İZİN VERMİYOR
Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle Berkan Kutlu'nun kesinlikle takımdan ayrılmasını istemiyor.
2021 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
BRAGA, NANTES VE GENOA PEŞİNDE
Son olarak Braga'nın transfer etmek istediği Berkan Kutlu'yu Nantes ve Genoa da yakından takip ediyor.
Galatasaray kariyerinde 77 maça çıkan 25 yaşındaki Berkan Kutlu, 1 gol atarken 5 de asist yaptı.
Yıldız futbolcu, 7 kez de A Milli Takım formasını terletti.