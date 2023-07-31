ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

Kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ve çocukları eşlik etti.

40 MİLYON EURO'YU REDDETTİ



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek imza töreninde yaptığı açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sonrasında tribünler adeta kendinden geçti.

NDOMBELE İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR



Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için kulübü Tottenham'a yeni bir teklif yaptı. Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncu için teklifini revize etti.

8 milyon Euro'luk bonservis bedelini biraz daha arttırıp, ödeme planı için de yıl sayısını düşüren Sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı.