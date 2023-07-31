SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Onur Koçhan Spor Haberleri

ÖZEL | Galatasaray'da dev kriz! Ayrılmak istiyor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray dün Rams Stadı'nda gerçekleştirdiği imza töreniyle adeta gövde gösterisi yaptı. Yaklaşık 35 bin taraftar, yeni transferleri selamlarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Cimbom, yeni transferlerini tanıtırken, oyuncularına gelen tekliflerle ilgili de şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 15:41
ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Angelino, Zaniolo ve Kaan Ayhan için düzenlediği imza töreniyle rakiplerine de sert bir mesaj gönderdi.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, imza törenine 'Ali Cabbar' şarkısı eşliğinde çağrıldı. Fenerbahçe ile adı anılan Zaha, taraftarın büyük sevgisiyle karşılandı. İmza atmasının ardından sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 'Üçlü' çekti.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

ICARDI'YE BÜYÜK SEVGİ SELİ

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, en büyük sevgiyi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye gösterdi. İmza töreni düzenlenen futbolcular arasında sahneye en son Arjantinli yıldız çağrıldı.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

Kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ve çocukları eşlik etti.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

40 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek imza töreninde yaptığı açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sonrasında tribünler adeta kendinden geçti.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

NDOMBELE İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için kulübü Tottenham'a yeni bir teklif yaptı. Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncu için teklifini revize etti.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

8 milyon Euro'luk bonservis bedelini biraz daha arttırıp, ödeme planı için de yıl sayısını düşüren Sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

BERKAN KUTLU AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray bir yandan transferlere odaklanırken bir yandan da oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'da Berkan Kutlu'ya gelen teklifler Okan Buruk nedeniyle geri çevriliyor.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

Berkan, Galatasaray'da süre alamadığı için Avrupa'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istiyor. Takımdan ayrılmak için yönetimle görüşmede bulundu.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

OKAN BURUK GİDİŞİNE İZİN VERMİYOR

Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle Berkan Kutlu'nun kesinlikle takımdan ayrılmasını istemiyor.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

2021 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

BRAGA, NANTES VE GENOA PEŞİNDE

Son olarak Braga'nın transfer etmek istediği Berkan Kutlu'yu Nantes ve Genoa da yakından takip ediyor.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

Galatasaray kariyerinde 77 maça çıkan 25 yaşındaki Berkan Kutlu, 1 gol atarken 5 de asist yaptı.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor

Yıldız futbolcu, 7 kez de A Milli Takım formasını terletti.

ÖZEL | Galatasaray’da dev kriz! Ayrılmak istiyor


SON DAKİKA