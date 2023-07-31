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Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer döneminde taraftarına heyecan yaşatmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Tadic ve Dzeko gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarken flaş bir isim için de düğmeye basıldı. O isim hem Galatasaray hem de Beşiktaş taraftarını kıskandıracak cinsten. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 16:09 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 16:09
Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Fenerbahçe yeni sezona çok hızlı başladı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kanarya, bu sezon kadrosunu birçok yıldız ile güçlendirdi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Başta Tadic, Dzeko ve Becao olmak üzere sarı-lacivertli takım başarılı oyuncuları kadrosuna kattı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Taraftarlar, skordan çok yeni transferlerin performansına hayran kaldı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Maçta sarı-lacivertli takımın öne çıkan futbolcuları yeni transferler oldu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Tadic'e hayranlık duyan Fenerbahçeliler, takımdan bu sezon oldukça umutlu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Şampiyonluk yarışında iddialı olan Kanarya, bu sezon Avrupa'da da kupa kazanmak istiyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Kadro derinliğini Konferans Ligi'ne göre de şekillendiren sarı-lacivertli ekip yeni transfer arayışına devam ediyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder, Tete gibi isimleri kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Yıldız oyuncuların transferlerinde herhangi bir olumsuzluk çıkması durumunda boşa düşmek istemeyen Kanarya, alternatif isimlere de yöneliyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takviye yapılacak mevkileri belirledi..

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Sağ kanat, orta saha, sağ bek ve kaleci bölgeleri için girişimler hızlandı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, intikam için çok büyük bir adım atmak üzere.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Orta sahaya Süper Lig için çok büyük bir isim getirmek isteyen sarı-lacivertli takım için Beşiktaş'ın eski yıldızı gündeme geldi

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

İşte A Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin peşinde olduğu o yıldız;

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni hedefi Anderson Talisca oldu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Fenerbahçe, Anderson Talisca için transfer teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

FENERBAHÇE, ANDERSON TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sarı-lacivertli ekip kadrosuna çok güçlü bir isim daha ekleyerek şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı yakalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Bunun için gündeme gelen son isim ise bir dönem Beşiktaş forması da giyen başarılı hücum oyuncusu Anderson Talisca oldu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Sarı-lacivertlilerin transferdeki en büyük avantajı Arabistan takımının yabancı kuralından sonra yeni transferlere yer açmak istemesi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

ALİ KOÇ, KADRODA İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kadroda görmek istediği Anderson Talisca için önümüzdeki günlerde girişimlerin hızlanması bekleniyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, geçtiğimiz sezon Al-Nassr forması ile oynadığı 28 maçta 21 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Kariyerinde Bahia, Benfica, Beşiktaş, GZ Evergrande ve Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız, oynadığı müsabakalarda toplamda 317 maça çıkarken 143 gol ve 39 asistlik katkı gösterdi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

1.90'lık on numaraya kariyerinde toplamda 41.75 milyon Euro bonservis ödendi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Talisca'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!


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