Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Sarı-lacivertli ekip kadrosuna çok güçlü bir isim daha ekleyerek şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı yakalamayı hedefliyor.

Bunun için gündeme gelen son isim ise bir dönem Beşiktaş forması da giyen başarılı hücum oyuncusu Anderson Talisca oldu.