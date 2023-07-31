Fenerbahçe transfer haberleri | Herkesin istediği yıldız geliyor!

Fenerbahçe yeni sezona çok hızlı başladı.
Fenerbahçe yeni sezona çok hızlı başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kanarya, bu sezon kadrosunu birçok yıldız ile güçlendirdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.
Taraftarlar, skordan çok yeni transferlerin performansına hayran kaldı.
Maçta sarı-lacivertli takımın öne çıkan futbolcuları yeni transferler oldu.
Tadic'e hayranlık duyan Fenerbahçeliler, takımdan bu sezon oldukça umutlu.
Kadro derinliğini Konferans Ligi'ne göre de şekillendiren sarı-lacivertli ekip yeni transfer arayışına devam ediyor.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder, Tete gibi isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Yıldız oyuncuların transferlerinde herhangi bir olumsuzluk çıkması durumunda boşa düşmek istemeyen Kanarya, alternatif isimlere de yöneliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takviye yapılacak mevkileri belirledi..
Sağ kanat, orta saha, sağ bek ve kaleci bölgeleri için girişimler hızlandı.
Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, intikam için çok büyük bir adım atmak üzere.
Orta sahaya Süper Lig için çok büyük bir isim getirmek isteyen sarı-lacivertli takım için Beşiktaş'ın eski yıldızı gündeme geldi
İşte A Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin peşinde olduğu o yıldız;
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni hedefi Anderson Talisca oldu.
Fenerbahçe, Anderson Talisca için transfer teklifinde bulunacak.
FENERBAHÇE, ANDERSON TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Sarı-lacivertli ekip kadrosuna çok güçlü bir isim daha ekleyerek şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı yakalamayı hedefliyor.
Bunun için gündeme gelen son isim ise bir dönem Beşiktaş forması da giyen başarılı hücum oyuncusu Anderson Talisca oldu.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
Sarı-lacivertlilerin transferdeki en büyük avantajı Arabistan takımının yabancı kuralından sonra yeni transferlere yer açmak istemesi.
ALİ KOÇ, KADRODA İSTİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kadroda görmek istediği Anderson Talisca için önümüzdeki günlerde girişimlerin hızlanması bekleniyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, geçtiğimiz sezon Al-Nassr forması ile oynadığı 28 maçta 21 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Kariyerinde Bahia, Benfica, Beşiktaş, GZ Evergrande ve Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız, oynadığı müsabakalarda toplamda 317 maça çıkarken 143 gol ve 39 asistlik katkı gösterdi.
1.90'lık on numaraya kariyerinde toplamda 41.75 milyon Euro bonservis ödendi.
Talisca'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.