Kanarya’da yerli kontenjanı sorunu Altay Bayındır ile çözülecek! Yeni sezonda kale Bayındır’a emanet...

LİVAKOVİC'TEN VAZGEÇİLEBİLİR Bu durumda kadrosuna kaliteli yerli transferinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Livakovic transferini yapmayıp yola Altay Bayındır ile devam ederek kaliteli yerli sorununu aşmayı planlıyor. Kale Altay Bayındır'a emanet edilirse Fenerbahçe hem sağ kanat hem de ön liberoda yabancı transfer yapma şansını yakalamış olacak.

Ancak bu kararın kesin olmadığı Cengiz Ünder transferinin üzerine gidildiği de gelen haberler arasında. Bu arada teknik direktör İsmail Kartal'ın Altay Bayındır ile yola devam etmeye sıcak baktığı da ifade ediliyor.