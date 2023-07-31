Kanarya’da yerli kontenjanı sorunu Altay Bayındır ile çözülecek! Yeni sezonda kale Bayındır’a emanet...

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fenerbahçe Yönetimi strateji değişikliğine gidiyor.
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fenerbahçe Yönetimi strateji değişikliğine gidiyor.
Yerli kontenjanını da dikkate alan Sarı-Lacivertli kurmaylar Cengiz Ünder ve Salih Özcan transferlerindeki olumsuz gelişmeler sonrasında yabancı kaleci transferinden vazgeçme aşamasına geldi.
Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ın olumlu dönüş yapmadığı, Cengiz Ünder transferinde de Marsilya kulübünün ödeme planlarında sorun çıkardığı bildirildi.
LİVAKOVİC'TEN VAZGEÇİLEBİLİR
Bu durumda kadrosuna kaliteli yerli transferinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Livakovic transferini yapmayıp yola Altay Bayındır ile devam ederek kaliteli yerli sorununu aşmayı planlıyor. Kale Altay Bayındır'a emanet edilirse Fenerbahçe hem sağ kanat hem de ön liberoda yabancı transfer yapma şansını yakalamış olacak.
Ancak bu kararın kesin olmadığı Cengiz Ünder transferinin üzerine gidildiği de gelen haberler arasında. Bu arada teknik direktör İsmail Kartal'ın Altay Bayındır ile yola devam etmeye sıcak baktığı da ifade ediliyor.