Fener işi şansa bırakmıyor! Kanarya’dan Lukebakio hamlesi...

Yaz transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'yi menajeri ile birlikte İstanbul'da davet eden ve teklifini sunan Fenerbahçe sambacı yıldızın kararını bekliyor.

Ancak bu süreç içinde Fener yönetimi de boş durmuyor. Olumsuz bir dönüş olasılığını hesap eden Sarı-Lacivertli kurmaylar Hertha Berlin'in Belçikalı oyuncusu Dodi Lukebakio ile temas kurdu. Oyuncunun menajeri ile olumlu geçen bir görüşme yapan Fenerbahçe yönetimi Alman Kulübü'nün de kapısını kısa süre içinde çalacak.